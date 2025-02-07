美國制裁伊朗向中國運輸石油網絡 名單包括2香港企業
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日誓言將伊朗原油出口降至零，以阻止伊朗獲得核武器。路透社報道，美國財政部表示，將對少數個人、香港企業在內的實體、每年幫助向中國運送數百萬桶伊朗原油的油輪實施新的制裁。此舉旨在逐步加大對伊朗的壓力。
這是美國首次對伊朗石油實施制裁。美財政部表示，這批石油是代表伊朗武裝部隊總參謀部及其掛名公司Sepehr Energy運送，美國於2023年底指定該公司為制裁對象。伊朗公民拉維安（Arash Lavian）據稱援助這間公司，因此被制裁。
此外，美國還制裁印度船運公司「Marshal Ship Management Private Limited」，兩間香港公司「Young Folks International Trading Co Limited」和「Lucky Ocean Shipping Limited」。
財政部還表示，已對懸掛巴拿馬國旗的「CH Billion」油輪和懸掛香港區旗的「Star Forest」油輪實施封鎖制裁，原因是這兩艘油輪在向中國運送伊朗石油方面發揮作用。
美國表示，這些油輪從中國的倉庫「裝載」伊朗原油，是涉及伊朗軍方計劃的一部分，而伊朗軍方可從石油銷售中獲利。
制裁措施包括禁止這些個人和實體取得其在美國的任何資產，並禁止他們接受美國提供的對外援助。
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