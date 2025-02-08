杜魯多：特朗普覬覦關鍵礦產　矢志吞併加拿大

一名加拿大高級政府官員透露，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）告訴參加美國－加拿大經濟峰會的高管們，他相信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是真正地希望吞併加拿大這個北部鄰國，因為加拿大擁有豐富的關鍵礦產資源。



杜魯多周五（2月7日）對聚集在多倫多的數十位商界領袖和決策者發表上述講話。在特朗普的關稅威脅籠罩之際，與會者討論了加拿大如何能夠實現貿易多元化。一名不願具名的官員證實，杜魯多在私下會議中發表上述言論。

彭博社報道，特朗普自去年11月當選以來一再表示，加拿大可以通過成為美國第51個州來避免關稅。雖然杜魯多政府起初將這一言論當作玩笑敷衍帶過，但特朗普在1月份承諾動用「經濟力量」迫使兩國合併，並將國界稱作「人為劃定的界線 」，導致這一調侃變得不像開玩笑了。

特朗普的關稅威脅，不僅激起了加國民眾的憤怒，也引發了「購買加拿大產品」的愛國運動，儼如一場經濟民族主義浪潮席捲全國各地。(Reuters)

加拿大擁有30多種對手機、電動車電池和國防應用等現代技術至關重要的關鍵礦物。該國自然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）本周在華盛頓敦促美國與加拿大在礦業項目上合作，以削弱中國在該領域的主導地位。

杜魯多2月3日宣布，特朗普在與他通話後，同意將美國對加拿大的新關稅措施暫時擱置30天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

