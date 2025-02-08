特朗普向國際開發署「派大信封」 美法院下令保留職位至2.14
撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令關閉國際開發署（US Agency for International Development，USAID），並辭退該部門大部分員工。美國法院周五（2月7日）裁定，大約2700名處於行政休假狀態的員工必須至少保留職位至下周五（14日）。
特朗普上台後，隨即宣布「逐步關閉」國際開發署，並進行重大改革以縮減其員工數目，並令其支出與特朗普的「美國優先」（America First）政策保持一致。
路透社周四（6日）引述多名消息人士指，華府計劃讓裁退國際開發署全球萬多名員工，只保留其中294人繼續工作。該部門上周二（4日）宣布，由當地時間周五深夜11時59分起，在全球範圍內的所有直接僱用人員將處於「行政休假」狀態，僅少數指定人員除外。
美國政府僱員聯合會（American Federation of Government Employees）和美國外交服務協會（American Foreign Service Association）周四（6日）入稟華盛頓聯邦法院，指特朗普政府的行動已造成「全球人道主義危機」，因此要求法院頒令阻止華府的做法。
華盛頓法院法官尼高斯（Carl Nichols）受理該兩個工會的要求，下令華府禁止將國際開發署約2200名員工處於行政休假，同時讓500多名被休假的員工復職，並頒令阻止特朗普政府重新調派海外工作的國際開發署人員。
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