特朗普向國際開發署「派大信封」　美法院下令保留職位至2.14

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令關閉國際開發署（US Agency for International Development，USAID），並辭退該部門大部分員工。美國法院周五（2月7日）裁定，大約2700名處於行政休假狀態的員工必須至少保留職位至下周五（14日）。



特朗普上台後，隨即宣布「逐步關閉」國際開發署，並進行重大改革以縮減其員工數目，並令其支出與特朗普的「美國優先」（America First）政策保持一致。

路透社周四（6日）引述多名消息人士指，華府計劃讓裁退國際開發署全球萬多名員工，只保留其中294人繼續工作。該部門上周二（4日）宣布，由當地時間周五深夜11時59分起，在全球範圍內的所有直接僱用人員將處於「行政休假」狀態，僅少數指定人員除外。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

美國政府僱員聯合會（American Federation of Government Employees）和美國外交服務協會（American Foreign Service Association）周四（6日）入稟華盛頓聯邦法院，指特朗普政府的行動已造成「全球人道主義危機」，因此要求法院頒令阻止華府的做法。

華盛頓法院法官尼高斯（Carl Nichols）受理該兩個工會的要求，下令華府禁止將國際開發署約2200名員工處於行政休假，同時讓500多名被休假的員工復職，並頒令阻止特朗普政府重新調派海外工作的國際開發署人員。