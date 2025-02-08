韓國破獲大型性剝削案　男女受害者234人　人數足足N號房3倍

韓國性剝削案件「N號房事件」一度震驚韓國社會，加害者在Telegram上威脅受害者，用個資脅迫女性們拍攝影片，把女性當成奴隸看待，甚至涉及未成年人。



近期，韓國再度破獲一宗起Telegram性剝削案件，受害者高達234名，韓國警方於今（8）日公開加害者照片，這起案件的受害者人數更是N號房事件的3倍，引起韓國社會討論。

【延伸閱讀】韓國爆出涉脅迫未成年少女拍AV的「N號房」事件，震驚全球。點圖重溫案情重點及各主犯驚人真面目（點圖放大瀏覽）：

+ 10

根據國民日報、KBS等韓媒報道，33歲的金綠完（김녹완，音譯）在2020年5月至今年1月間透過Telegram對受害者進行性剝削，他營運自稱「自警團（자경단）」的網絡性暴力犯罪集團，除了製作散布多達1400部非法影片，還用Deep Fake製作142個虛假影片，還會利用影片威脅、監視女性，據悉，受害者多達234名、且不分男女，其中包括159名未成年人。

報道指出，金綠完會用非法影片作為威脅，強迫女性受害者和男性發生關係才能擺脫被監視的狀態，用此手法拍下非法影片，嘗試對受害者進行心理控制，還性侵了10名青少年受害者。

此外，更有報道指出，這起事件的受害者人數是當年N號房事件的3倍以上，警方表示，金綠完研究了博士房和N號房事件等案件，這宗跟以往針對特定性別的犯罪不同，這起犯罪對象不分男女和年齡，屬於無差別性，因此考慮到犯罪手段的殘忍手法和危害性，警方根據《重大犯罪身份公開法》公開金綠完的長相、年齡、姓名等資料。

【延伸閱讀】應原諒他嗎？驚揭男友用Deepfake換臉技術「假造她妹妹裸照」觀賞（點圖放大瀏覽）：

+ 18

警方在2023年12月接到受害者的報案後追查「自警團」，但因Telegram的不配合等原因，調查遇到困難，後續經過壓力和說服，讓Telegram營運者協助配合，於去年9月收到了相關犯罪資料，成功讓金綠完落網，於上個月15日在京畿道城南市的家中被捕。

金綠完在警方調查中坦承，犯案是為了滿足性慾，並承認了所有犯罪行為。對於金綠完的行徑，警方則是形容他是「對受害者毫無歉意或罪惡感的反社會人格」。

【延伸閱讀】用AI換臉扮演14歲少女 短短7天已被500網友性騷擾 露骨對話曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 19

延伸閱讀：

隨機殺人保鮮膜裹屍！韓冷血男用屍體指紋詐貸百萬花用 檢公布長相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】