台版N號房？驚爆小五學生「約炮社團」　心水清網民疑是犯罪集團

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在現今的世代，幾乎人人都有社交媒體的帳戶，連小朋友都不例外。但是不良資訊甚至犯罪集團都充斥在網絡世界，所以在使用社交媒體時，父母必須保護心智未成熟的小朋友，免受禍害。有家長在爆怨公社發文，表示發現自己才讀小學五年級的兒子，居然被同學邀請一起加入「約炮社團」！

小朋友早熟？有網民懷疑是犯罪集團（點圖看原文及網上討論）👇👇👇

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對於正值好奇心旺盛什麼都懵懵懂懂的年紀，網友提醒家長越是防止他們接觸相關資訊，他們只會透過其他方式學習到不正確的性知識！也有網民指自己的女兒年紀小小已經知道很多關於這方面的資訊。

網民留言：「我女兒小六，跟我說了不少她所知的國小生及國中生的事蹟，只能建立好自己孩子正確觀念及遠離與拒絕的勇氣。毒、械、性的魔抓年齡層一直往下，我都不知道這社會和少數家長在做什麼了？」

【延伸閱讀】韓國爆出涉脅迫未成年少女拍AV的「N號房」事件，震驚全球。點圖重溫案情重點及各主犯驚人真面目

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其後，內地亦爆出兒童AV網站及迷姦黨事件，有關討論群組被稱作「中國版N號房」。點圖了解更多：

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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