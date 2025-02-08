特朗普「重用」塑膠飲管　為美國「重回自由」還是另有盤算？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台後，隨即推翻上屆拜登政府的多項措施，包括在周五（2月7日）宣布準備簽署行政命令，廢除在2027年前停用紙飲管的規定。特朗普認為紙飲管「行不通」，因此高呼「塑膠（飲管）回歸」，到底此舉是為了令美國民眾有更多選擇權，還是背後有更大盤算？



《華盛頓郵報》提到，上屆拜登政府推出聯邦政府逐步在飲食、活動及包裝淘汰塑膠計劃，並在2035年前擴展至所有聯邦部門，而塑膠飲管亦包括在內。拜登政府當時認為，聯邦政府是全球最大的消費者產品採購者，因此希望帶頭減少塑膠可以產生漣漪效應，並促成減少生產即棄式塑膠產品。

廢除塑膠飲管的浪潮可追溯至2011年由1名佛蒙特州（Vermont）的兒童發起，並在2015年一段YouTube流傳的影片受到全球重視，當時片段顯示有海龜的鼻遭塑膠飲管堵塞，不少網民甚至名人紛紛發起「走塑」活動，將塑膠飲管與破壞環境劃上等號。

美國之後就有很多食肆制定停用即棄式塑膠措施，以紙或金屬飲管取代塑膠飲管。西雅圖在2018年成為全美首個禁用塑膠餐具的大城市，加州、新澤西、華盛頓及佛蒙特等州份則立法限制企業供應即棄式塑膠飲管。不過隨着各地開始禁用即棄式塑膠飲管後，就惹來不少反對聲音，認為不應該限制選擇櫂。

特朗普當時就將這個爭議演變成商機及爭取支持的機會，推出自家品牌的可再用塑膠飲管。

報道引述保守派智庫企業競爭研究所（Competitive Enterprise Institute）能源及環保政策總監Daren Bakst認為，拜登政府限制民眾的消費自由，由汽車、家庭電器，甚至連飲管都不放過，特朗普就把握這一點大造文章。

圖為2023年7月7日，特朗普在艾奧瓦州出席活動後，在一間餐廳內向支持者派奶昔等飲品，其杯蓋明顯是即棄式塑膠。（Getty Images）

眾所周知，塑膠是石油的副產品，分析認為，如果特朗普推翻上屆政府的「走塑」承諾，或為在競選期間向他「課金」10億美元的石油業帶來好處，取消對業界實施的環境限制。亦有環保人士覺得，外界不應只將矛頭指向塑膠飲管，指大家忽略到處存在的即棄塑膠問題。