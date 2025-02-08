生物醫藥也迎來「DeepSeek時刻」　美媒：中國類似技術便宜得多

中國人工智能（AI）應用程序DeepSeek近期以其「低成本高效能」撼動全球AI業，粉碎了西方遏制中國發展的計劃。而在AI之外，美國《華爾街日報》2月7日發文稱，生物醫藥行業在去年秋天就迎來了「DeepSeek時刻」。



報道稱，美國生物製藥公司Summit Therapeutics去年宣布，其一款新藥在肺癌治療試驗中打敗了美國默克公司（Merck）的一款最暢銷的抗癌藥物。其中值得注意的是，打敗默克的新藥是由一家中國生物科技公司研發並授權給Summit Therapeutics的。

「儘管Summit Therapeutics的藥品尚未獲得美國監管機構的批准，但這一結果是生物科技行業的分水嶺，來自中國的競爭凸顯。」《華爾街日報》宣稱，中國已在生物科技上崛起多年，現在不容忽視。

美國生物製藥公司Summit Therapeutics的社交網站X（前稱Twitter）頁面（網站截圖）

近年來，愈來愈多中國生物科技公司向西方製藥巨頭授權創新藥。根據美國投行Stifel的數據，2024年大型製藥公司的授權交易中有1/3來自中國，兩年前這個數字為12%。這一勢頭有望在今年持續。

據中國媒體第一財經報道，最新的交易發生在今年2月6日，上海生物醫藥企業復宏漢霖宣布與Dr. Reddy's Laboratories的全資子公司Dr. Reddy's Laboratories SA就其自主開發的在研達雷妥尤單抗生物類似藥HLX15（重組抗CD38全人單克隆抗體注射液）簽署授權許可協議，交易總價值超過1億美元。

報道指出，美國大型製藥企業的授權交易瞄準的大部分都是中國生物藥企的早期藥物。在這些藥物中，有很大一部分被稱為「生物改良創新藥」，也就是並非從發現靶點開始進行的創新，而是在已知的生物靶點上設計出比現有藥物療效更佳的藥。這意味着企業不需要為此付出上百億美元的資金。

「這是生物技術行業的DeepSeek時刻。」《華爾街日報》稱，這種漸進式而非開創性的創新，與DeepSeek類似。在AI和生物技術兩個行業中，中國都在價值鏈上攀升，從製造商品走到了更為複雜的創新樞紐，與曾經主導行業的美國競爭。

該報酸溜溜地分析稱，中國生物技術行業的增長，一方面離不開美國培養的頂級科學家回歸中國，在上海周邊培育出生物技術集群；另一方面，就像DeepSeek精簡的模型一樣，中國生物技術公司使用了一批行動迅速的高技能、低成本勞動力。再加上中國監管系統簡化了審批流程，這些公司可以僅花費相當於在美國進行臨牀試驗所需的一小部分錢，在中國進行研發。

美國默克公司（Merck）位於美國的總部 (REUTERS)

幾十年來，美國生物科技行業集中在波士頓/卡姆布里奇、三藩市灣區等地區，由麻省理工學院、史丹福大學的人才所推動。生物科技公司也一直願意為新藥研發支付高昂的費用，但現在，《華爾街日報》發出靈魂提問，當中國類似技術只需要美國技術的一小部分價格時，為什麼要花100億美元購買美國技術？

默克和英國製藥企業阿斯利康公司就已意識到了這個問題。在異常火爆、有着巨大市場前景的肥胖藥物市場，更便攜的減肥藥丸是未來的趨勢。默克在2024年底用1.12億美元的首期款，獲得了翰森製藥口服GLP-1受體激動劑的全球獨家許可權。

《華爾街日報》承認，對於製藥公司來說，這是一筆「划算」的交易；對於患者來說，低價藥也是一場勝利。該報卻站在美國生物科技業的角度擔憂道，這對美國生物科技公司及其投資者而言，正在構成真正的挑戰。

「中國的生物技術激增是一個警鐘，創新競賽不僅限於AI或加密貨幣，它還深入生命科學。」《華爾街日報》渲染道。

「毫無疑問，這對美國生物科技系統來說有着很大的負面影響。」Stifel董事總經理蒂姆·奧普勒（Tim Opler）稱，「現在真正的問題是如何適應。如何在提高成本效率和速度的同時保持創新領域的領導力？」

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

其實不用美媒操心，美國政府已在準備對中國在這一領域的崛起「下手」。去年9月，美國眾議院投票通過了擬議的《生物安全法案》，限制美國公司與中國公司合作。《生物安全法案》在眾議院被通過，下一步將交由參議院投票，如果再次通過，最終會提交給美國總統特朗普簽發成為法律。

目前尚不清楚特朗普的態度，但鑑於他對中國商品的一貫態度，生物醫藥行業的地緣政治風險不容忽視。

但是，美媒和美國政府對中國的「警惕」沒有得到所有醫藥行業業內人士的認可。美國BridgeBio Pharma公司行政總裁庫馬爾（Neil Kumar）表示，製藥公司能從便宜的起點購買藥物並更快地推進藥物，藥物開發可能會變得更高效，「我對此沒有任何問題」。

一位醫藥初創公司的創始人告訴醫藥行業媒體BioPharma Dive，美國公司需要專注於創新，「遊戲一直是一樣的。（你需要）將非常具有差異性的東西帶到市場上」，現在不一樣的情況在於，「標準已經上升」。

本文獲觀察者網授權轉載。

