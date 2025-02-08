石破茂晤特朗普　網民批坐姿無禮　「日本之恥」衝上熱搜

據日本經濟新聞報道，美國時間2月7日，日本首相石破茂終於在美國見到了美國總統特朗普。此次日美兩國有許多問題都亟待溝通，包括日鐵對美鋼的收購問題、日本對美國的投資提高至1萬億美元、日本和美國的能源合作等等。但在日本網絡上，石破茂卻因此次會面被稱為「日本之恥」（日本の恥），相關話題一度登上社交媒體熱搜榜單。



之所以日本網友把石破茂稱為「日本之恥」，不是因為日本網友覺得石破茂向美國出讓了國家利益，而是認為石破茂在面見特朗普時「坐姿過於無禮」。

日本首相石破茂（左）2025年2月7日會晤特朗普，坐姿意外成為網絡話題（Reuters）

日本首相石破茂（左）2025年2月7日在美國白宮會晤特朗普，但遭部份日本網民批評坐姿過於無禮（Reuters）

在相關網帖下，有日本網友激烈批評石破茂稱：「你就坐成這幅樣子和別人說話嗎……特朗普總統的表情反映了此次會談的實際情況！」

有人表示：「石破首相，誰教你坐成這樣的啊？」

還有人直言不諱：「沒人教這個男的禮貌嗎……最好是掐住他的脖子把他拖回家，太可恥了！」

↓ 有網民認為石破茂坐下時應解開西裝鈕扣 ↓

更有日本網友回憶起安倍晉三擔任日本首相時與特朗普的會面情況：「簡直是一個天上一個地下，看看特朗普的表情就懂了，社交媒體上都說石破茂是日本之恥，只不過我們也沒啥辦法。」

日本首相石破茂2025年2月7日會見特朗普後出席記者會（Reuters）

從石破茂和特朗普會面時的畫面來看，石破茂的確坐得比較放鬆，身體後傾靠在椅背上。但石破茂也並沒有做出更出格的動作。

實際上，日本網友對石破茂「言行舉止」的批評也不是第一天才有。在2024年11月出席APEC會議途中，石破茂吃飯糰的樣子就被日本網友批評為「完全沒有吃相」、「像一隻河馬」。而石破茂在會議現場休息期間「只顧玩手機」，不與其他國家領導人積極互動的表現，也被日本網友稱為是「日本之恥」，罵上了社交媒體熱搜榜。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

日本網民，尤其是日本右翼網民對石破茂的惡意，很大程度上來自於他在自民黨內部「非主流」的立場和路線。

在2024年9月的自民黨總裁選舉中，石破茂經過兩輪選舉「逆風翻盤」，戰勝了人氣極盛的高市早苗。相較於立場堅定反華、主張積極維護日美同盟的高市早苗，石破茂的立場和路線更加傾向現實主義。日媒《朝日新聞》等評論認為，在當前的局勢下，雖然石破茂的現實主義路線可能會為日本爭取到更多實際利益，但也不可避免地也會與日本長期以來的右傾化政治路線產生衝突，從而對其個人和施政方針帶來衝擊和阻力。

在日本國會2024年11月的首相選舉中，石破茂（左）在議事堂內疑似睡着，也曾遭網民指責（Reuters）

2024年12月25日，石破茂派出了日本外相岩屋毅訪華，並與中國達成了多項共識。在訪華期間，岩屋毅還作出了「我國在某些時期實施了錯誤的國策，不能重蹈覆轍」的表態。

日方的這些舉措在中國方面一般被視為推動中日關係改善的積極表態，但許多日本網民對此十分不滿。有大量日本網友甚至言辭激烈地將石破茂和岩屋毅稱為「賣國」。

有日媒認為，如果石破茂希望在未來延續其執政路線，則必須儘快在各方面做出成果，以政績說服對其路線方針存在疑慮的日本大眾。考慮到在今年7月日本還將舉行參議院議員選舉，選舉前石破茂政府是否還會有別的大動作，選舉後日本的政局是否會再度發生變化，一切都還有待觀察。

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