以色列總理稱巴勒斯坦人可到沙特建國　埃及譴責

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前訪美時接受以色列14頻道採訪，他指中東國家沙特阿拉伯國土面積很大，巴勒斯坦人可到該處建國，言論引起爭議，埃及外交部2月8日對此表示譴責。



埃及稱這提議侵犯沙特主權，強調沙特安全是「埃及的紅線」。

訪問節目中還提及實現巴勒斯坦人建國是否為沙特與以色列建立外交關係的前提，內塔尼亞胡回應指不會達成「危及以色列的協議」。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日會見內塔尼亞胡，隨後表示美國會「接管加沙」，並將另尋他處供巴勒斯坦人居住，他又指加沙地帶在戰後會由以色列交給美國，言論同樣引起多國反對。

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）分別強調加沙屬於巴勒斯坦人，將他們驅逐是不可接受。