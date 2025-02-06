特朗普提接管加沙：「美國優先」的幌子被拋棄　MAGA派慘成棄子？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出接管加沙地帶並保持「長期所有權」的提議。對於那些支持特朗普的美國人來說，這個想法的更重大意義並不在於其可行性，也不在於它對中東和平進程的影響。



對於那些志向高遠、目光遠大的人來說，這一想法的意義也不在於它對戰後國際秩序、美國的全球形象、其合作夥伴與聯盟，以及美國在該地區和全球的地緣政治地位的影響。

這個事情實際上也不能反映特朗普的認知或能力——儘管他顯然缺乏對中東做出合理判斷所必需的知識（雖然他聲稱對此事思考了「數月」之久）。

關鍵在於，特朗普並不是「讓美國再次偉大」（MAGA）的支持者們一直在等待的救世主。一旦他公布了對加沙和以色列問題的解決方案，這一點就再明顯不過了。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

美國保守派，尤其是「讓美國再次偉大」運動的參與者，必須承認一個基本事實：MAGA運動的支持者們並非天生、本能或固有地對猶太人的問題感興趣。

他們關心的是「美國優先」。他們不想捲入無關的外交事務；他們不想浪費美國的資源，他們不想犧牲年輕美國人的生命；他們關注的是關乎美國人生計的廣泛國內問題。政治家、專家和學者把他們訴求稱為「孤立主義」。

對於猶太人，MAGA運動的支持者們並沒有天生的好感——無論是出於宗教原因，還是對政治、經濟或社會地位的考量—這與歷史上的反猶主義並沒有太大區別，有些人甚至仍然受到20世紀初歐洲種族主義的影響。

儘管這在某種程度上是一個政治禁忌（即使對右翼而言也是如此），但他們對圍繞在特朗普身邊的猶太精英並沒有特別的熱情。他們不歡迎用「以色列優先」或「猶太人優先」取代「美國優先」，更不歡迎用「讓加沙再次偉大」取代「讓美國再次偉大」。

2020年9月15日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡在簽署旨在推動以色列與阿拉伯國家關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement）後，與特朗普合影。（Reuters）

自美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）接管以來，社交媒體X已向更右翼的立場轉變。這種轉變可能真實地反映了許多普通美國人的價值觀和政治判斷—這些觀點在之前由自由派主導的「審查」或社區政策下受到了壓制。

然而，從事實來看，人們必須認識到，一個愈來愈被右翼、保守派和MAGA運動的聲音佔據和主導的社交媒體平台，也充斥着反猶和反以色列的言論。

特朗普佔領加沙的想法缺乏依據、考慮欠妥

特朗普佔領加沙的想法對團結阿拉伯國家毫無作用，相反它會破壞美國與這些國家之間，以及以色列與所有阿拉伯國家（乃至穆斯林國家）之間的關係。這肯定會把它們推向美國的「對立國家」，推向更廣泛的「全球南方」國家，以及更加「成熟」和「平衡」的歐洲大陸國家。

按照任何標準，迫使巴勒斯坦人離開家園都等同於種族清洗，這是一種道德犯罪，特朗普永遠也不會因為這個獲得他渴望的諾貝爾獎。

而佔領加沙無異於又一場伊拉克戰爭，巴人和阿拉伯人很可能發動「人民戰爭」或游擊戰，讓佔領的美國人付出沉重的血肉代價。這將是越南戰爭和伊拉克戰爭的重演，而且只會更糟。這是MAGA運動的支持者們最不希望看到的。在當今的輿論環境下，華盛頓沒有人敢提出這樣的想法—這是特朗普總愛談論的（違背）常識的事。

再者，美國這一舉動必會招致穆斯林國家的憤怒，任何新出現的恐怖主義活動都會針對美國及其公民，使美國面臨巨大的安全風險。（美國人，請記住「911」襲擊！）

2025年2月4日，有數名巴勒斯坦人走過位於加沙走廊南部拉法（Rafah）的建築物廢墟。（Reuters）

不過對以色列而言，美國佔領加沙使其獲得最大的利益，等待美國幫助消滅巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，最終美國撤軍，讓以色列控制整個加沙，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已經準備好向他的極右翼盟友銷售這一想法。

重建加沙將耗盡美國大量資源，而受益的只有少數與政府關係良好的公司和投資者（其中許多可能有猶太人資金支持）。這與普通美國人，尤其是MAGA運動的支持者們幾乎沒有關係；相反，買單的將是納稅人。

特朗普的首要考慮似乎只在於他自己的贊助者、盟友和財務支持者，其中許多（甚至可以說大多數）是保守派/右翼猶太大亨（這不是陰謀論，而是公開訊息。請Google「特朗普的主要捐贈人」）。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

所有這些都清楚地表明，對特朗普來說，「讓美國再次偉大」和「美國優先」的口號只不過是機會主義的政治口號。他只是用這些吸引人的標語做幌子，來吸引那些在現有美國體制下別無選擇的普通美國人。作為一個含着金湯匙出生的人，他真正的直覺、意圖、抱負和使命在別處。

誠然，特朗普可能幫助「讓美國再次偉大」運動開創屬於它的時代和事業。但他不是「讓美國再次偉大」運動的救世主，人們應該希望他不要徹底背叛這項事業。

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