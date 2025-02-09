特朗普上任後口若懸河一周狂噴8萬字　美媒：白宮擬增聘速記員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）予人的印象總是自信滿滿，演講時總是滔滔不絕。有美國媒體報道，特朗普1月20日上任以來，首周的發言總共超過了8萬個英文單字，遠比前任總統（Joe Biden）上任後首周演講用到的2萬多字為多。報道指白宮的速記員對謄寫工作感到吃力，白宮甚至在考慮增聘人手以應對這位「口水多過茶」的總統。



據美聯社報道，面對發言時總喜歡連珠炮發的總統特朗普，白宮的速記員感到疲於奔命。

據報道，就職典禮日當日，特朗普的發言就超過了22000字，其後他訪問北卡羅來納州和加州的災區時，又發表了17000字的講話。即使是最專業的速記員，也會為如此大量的文字感到不勝負荷，尤其是在經歷了拜登相對安靜的四年總統任期之後。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

報道引述要求保持匿名的知情人士透露，白宮正在討論增聘速記員以應對大增的工作量。

報道又提到，四年前拜登上任後的首周，這位民主黨總統在鏡頭前發表了2小時36分鐘的講話，使用了24259個英文單詞。

反觀特朗普上任首周的數據卻是，發言近7小時44分鐘，使用了81235個英文單詞。這個時長比連續看三部原版《星球大戰》（Star Wars）電影的時間還要長，比英國大文豪莎士比亞的《馬克白》（Macbeth）、《哈姆雷特》（Hamlet）和《理查三世》（Richard III）的總字數還要多。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與共和黨參議員共進晚餐時發表講話。（Reuters）

報道最後提到，這個數據也比特朗普八年前第一任期就職時的數據要多得多。當時，他在鏡頭前僅說了3小時41分鐘，及用了33571個英文單詞。