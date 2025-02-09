特朗普撤銷拜登安全許可後　再將矛頭指向布林肯及沙利文

白宮官員2月8日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已撤銷前國務卿布林肯（Antony Blinken）和前國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的安全許可。特朗普在前一天表示已撤銷前任總統拜登（Joe Biden）的安全許可，禁止對方獲取每日情報簡報。



路透社引述白宮官員指，特朗普還撤銷拜登時代副檢察長莫納科（Lisa Monaco）的安全許可，因其曾幫助協調司法部對2021年1月6日美國國會山騷亂事件的回應。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

此外，特朗普亦撤銷主導調查與他相關案件的紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）和曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的安全許可。

此前特朗普周五（2月7日）在他的社交平台Truth Social上說：「我們將立即撤銷拜登的安全許可，並停止他的每日情報簡報」，並用大寫字母補充道：「JOE, YOU'RE FIRED」（喬，你被炒魷了。）