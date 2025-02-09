以色列獲釋人質被指健康狀況糟糕　政府：「不會置之不理」

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2月8日釋放3名以色列人質，換取以方釋放183名巴勒斯坦囚犯。路透社報道指，3名以色列人質看上去瘦弱且憔悴，當局指3人嚴重營養不良、健康狀況糟糕。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱場面 「令人震驚」，並表示 「不會置之不理」。



3名獲釋人質返抵以色列後，被安排到醫院接受身體檢查，以色列衛生部和醫院表示，3名人質在被囚禁的491天中，由於「嚴重營養不良」，體重大幅下降，並且「健康狀況糟糕」。

圖為2月8日，哈馬斯釋放3名以色列人質。（Reuters）

哈馬斯高級成員納伊姆（Bassem Naim）在接受採訪時表示，在加沙地帶所處的困難環境下，人質的狀況是「可以接受的」。但以色列外長薩爾（Gideon Saar）在社交平台X發文指，哈馬斯恐怖分子和加沙居民看起來都很好，但人質看起來像是大屠殺的倖存者，人質才是唯一挨餓的人。

內塔尼亞胡的囚犯和失蹤者協調人表示，以色列以「非常嚴肅」的態度對待這些問題，並會向停火調解人員提出，並採取行動。

不過，巴勒斯坦紅新月會則表示，以色列在約旦河西岸釋放的42人中，亦有有六人健康狀況不佳，已被送往醫院，當中一些囚犯稱受到虐待。

圖為2月8日，哈馬斯釋放3名以色列人質阿米（Ohad Ben Ami）、沙拉比（Eli Sharabi）以及同日從諾瓦音樂節（Nova Festival）擄走的萊維（Or Levy）。（Reuters）

人質獲釋前被遊街示眾

在進行人質交換前，哈馬斯帶3名以色列人質在加沙遊街示眾，再令其在舞台上宣讀聲明。

總統赫爾佐格（Isaac Herzo）抨擊哈馬斯「反人類罪行」。人質家屬團體（The Hostage Families Forum）表示，人質的影像令人聯想起大屠殺期間納粹集中營的倖存者，稱這證明完成全部人質交易的迫切性。