高額酒稅致假酒猖獗　外媒：土耳其今年逾百人飲用假酒中毒身亡

土耳其媒體2月7日稱，首都安卡拉（Ankara）和最大城市伊斯坦堡（Istanbul）自今年年初，已有103人因飲用假酒中毒死亡。



路透社7日引述土耳其NTV電視台報道，伊斯坦堡自1月14日以來，已有70人因為飲用假酒後中毒死亡；安卡拉省長Vasip Sahin則指，安卡拉自今年年初以來，也有33人因假酒中毒而亡。

另外，安卡拉和伊斯坦堡有約230人因曾飲用假酒不適住院，其中有40人情況危殆。

2018年10月23日，土耳其安卡拉（Ankara），人們在當地一間酒吧喝酒休憩。（Getty）

路透社稱，由於總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的政府實施高額酒稅，酒精飲料價格飆升。土耳其政府於1月3日，再次提高當地的酒稅。

在高額酒稅的情況下，一些商店、餐廳、酒吧甚至是消費者自己開始採購私酒，中毒事件也隨即急速增加。

2024年11月7日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）出席歐洲政治共同體峰會。（Reuters）

伊斯坦堡省長辦公室表示，地方政府已採多種措施打擊私酒銷售和分銷，包括強制在買賣酒精飲品的商店安裝攝影機、暫停或吊銷銷售許可證以及進行定期檢查。