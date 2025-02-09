反對中國在倫敦建大型使館計劃　英國逾千民眾選址外聚集示威

英國倫敦2月8日有超過1,000名民眾聚集在皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）外示威，反對中國興建大型使館的計劃，稱擔心該大型使館將可能被中方用來控制身處海外的異見人士。



英國《衛報》8日報道，一名在現場示威的人士受訪時表示， 這座大型使館很有可能被用來關押在英國領土上的中國異見人士，並以非法的方式逮捕他們。另外，有示威者擔心該使館或會被用作間諜活動的基地。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。圖為新大使館的擬建地。（Reuters）

多名英國政客也有到現場參與示威，並向民眾發表講話。其中，前內政部國務大臣董勤達（Tom Tugendhat，或譯圖根哈特）在發表演講時稱，工黨政府允許中國大型使館繼續建設將是一個「嚴重的錯誤」。

中國早於2022年提出在倫敦名勝古蹟倫敦塔（Tower of London）附近、皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建大型中國使館的申請，但同年12月遭到倫敦Tower Hamlets自治市議會駁回。

2025年2月8日，有逾1,000名民眾聚集在位於英國倫敦的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）外示威，反對中國興建大型使館的計劃。（Reuters）

在工黨上台後，中國方面重新提交了申請，目前內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）和外交大臣林德偉（David Lammy）已表示支持中方興建大型使館，相關調查聽證會將於下週舉行。