特朗普將出席週末「超級碗」賽事 成首名現場觀戰在任總統
撰文：張涵語
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第59屆美國美式足球「超級碗」（Super Bowl）賽事周日（9日）在新奧爾良（New Orleans）舉行，特朗普（Donald Trump，又譯川普）屆時將蒞臨現場，成為首名出席超級碗比賽的現任美國總統。
超級碗是美國最盛大的年度球壇盛事。在今年的比賽中，獲得兩連霸的堪薩斯城酋長隊（The Kansas City Chiefs）將迎戰費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）。預計逾12萬遊客到訪新奧爾良。
特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）此前在一份聲明中表示：「鑑於這是美國現任總統首次出席該活動，今年的安全措施進一步加強。」
當地警方目前已部署約2000名執法人員維持秩序並封鎖部份街道。美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）稱，比賽期間，超級穹頂球場和新奧爾良市中心周圍將禁止無人機飛行。
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