美國安顧問：USAID未制華不符戰略利益　美歐本周商結束俄烏戰事

美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）2月8日受訪，否認總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）削減國際開發署（USAID）資金將使美國的競爭對手得益。他指出，USAID的任務和計劃往往不符美國的戰略利益，例如未反制中國。



圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

沃爾茲指出，被派往中東時親眼目擊USAID如何浪費資金，只是建造廣播電台、分發食物等人道主義義務。他認為，有必要重新調整USAID的使命，使其與特朗普的外交政策願景保持一致。

對於如何結束俄烏戰爭的問題，沃爾茲稱，華府高層預定今個星期與歐洲官員磋商。按規劃，美國的副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長海格塞斯（Pete Hegseth），本周將出席慕尼黑安全會議。

圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）建築物遭俄軍空襲損毀。（Reuters）

沃爾茲強調，俄烏都要坐下談判，面對俄羅斯經濟不佳，美國準備透過徵收關稅、實施制裁等方式，讓其坐到談判桌上。

他又指出，歐洲應承擔起烏克蘭戰後安全保障的責任，而美國亦應該透過稀土、自然資源、石油和天然氣等合作，收回軍援烏克蘭的成本。