超級碗｜30秒廣告要價800萬美元　雲迪素拋硬漢形象賣雪糕｜有片

美國體壇年度盛事超級碗（Super Bowl）每年都會吸引大量體育迷收看。與此同時，亦會有不少民眾關注與賽事半場期間進行的廣告大戰。第59屆超級碗2月9日在新奧爾良市（New Orleans）開打，這不單是一場美式足球賽，亦是各大知名品牌花重金落廣告，吸引消費者購買他們的產品的一場營銷大戰，其中港人熟悉的《狂野時速》（Fast and Furious）影星雲迪素（Van Diesel）就一改平時的硬漢形象，為雪糕品牌代言，一邊開車一邊嘆雪糕。



美國影星雲迪素（Van Diesel）為雪糕品牌拍攝超級碗30秒廣告：

綜合美國媒體報道，今年的超級碗將由霍士電視台轉播，預料觀看堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）與費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）一決勝負的觀眾將多達1.2億。這也驅使各大知名品牌及廣告商施展渾身解數，期望透過新穎有趣的廣告獲得消費者的青睞。

外賣品牌為超級碗拍攝的廣告，邀來多位荷里活明星如Matthew McConaughey：

據報道，這場直播賽事共有80多個廣告位，由50多個廣告商瓜分，今年有幾個廣告位的售價更創紀錄的高達30秒800萬元（約6233萬港元），這個天文數字屬於歷史新高。