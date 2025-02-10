瑞士選民憂經濟發展受損　公投否決嚴格限制溫室氣體排放計劃

瑞士選民2月9日在公投中拒絕一項嚴格的排放限制計劃，認為這一提案可能對經濟造成不利影響，儘管該提案旨在加強氣候保護。



彭博社報道，瑞士政府9日發布的初步統計結果顯示，由瑞士綠色黨下轄的青年組織發起的「環境責任倡議」僅獲得26%的選民支持。

這項計劃要求在未來10年內，通過消費途徑減少溫室氣體排放量至2018年水平的10%。綠色黨的青年組織認為，實施這一措施對確保瑞士的消費活動不超出地球承載能力至關重要。

然而，選前民調顯示，多數民眾認為該措施的經濟成本過高。調查結果表明，公民擔心此舉將導致失業、經濟繁榮受損，並使瑞士企業面臨競爭劣勢。不過，瑞士已制定計劃，爭取在2050年實現氣候中和。

這張攝於2018年12月31日的照片中，可以看到瑞士國旗在位於日內瓦（Geneva）的日內瓦湖上飄揚。（Getty）

瑞士著名的公立研究型學府、聖加侖大學（St. Gallen University）教授斯萊格（Stefan Legge）指出，瑞士的直接民主制度使公民每年最多可就政策問題投四次票，從而賦予年輕政治人物更大影響力。雖然這些提案可能在選舉中被否決，但它們依然對公眾討論產生影響。

萊格說：「在瑞士，各政治陣營常常提出極端的投票提案，即使這些活動在投票中失敗，但通過這種方式，依然能把話題帶到議程上。」

此外，公投還為有潛力的年輕人提供展示領導力的機會，激勵他們發起此類倡議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

