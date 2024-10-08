美研究：人類壽命增長放慢　「百年人生」時代仍遙不可及

全球多地人口都出現持續長壽的情況，外界關注人類年齡破百會否成為常態。不過美國一份研究指，「百年人生」的時代暫時不會出現。



日本共同網及《紐約時報》10月7日報道，美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois Chicago）的學者在科學期刊《自然老化》（Nature Aging）發表研究報告，指未來30年在香港、日本、韓國及瑞士等9個長壽人口國家和地區的平均壽命增長放緩，推算在本世紀中期活到100歲的男女比例分別不會超過5%及15%。

香港人口老化問題日益嚴重。（資料圖片）

研究人員分析香港、澳洲、法國、意大利、日本、韓國、西班牙、瑞典及瑞士在1990至2019年的人水數據，發現這30年錄得平均6.5歲的壽命增長。報告提到，衛生環境在20世紀有所改善，再加上醫療技術進步，嬰兒死亡率降低，中高年人士健康提升，令預期壽命以每10年增加3歲的速度增長，惟在最近30年的速度就低於這個水平。

學者收集全球各地的不同年齡及性別的最低死亡率，再計算出「理想的長壽國家」壽命，以2019年出生的人士推斷，男及女性的預期壽命分別為83.17及88.68歲，而活到100歲的機會則為男性的4.5%，女性就有13.9%。

2024年7月23日，日本政府在東京都各地發布「中暑警戒警報」期間，一名與65歲兒子同住的97歲長者接受護士檢查。（Reuters）

他們認為，除非有劃時代的技術可以推遲人類老化，否則將來的預期壽命很難會迅速增長。