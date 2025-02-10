美城鎮起訴極右組織　涉大選時散播「移民吃貓狗」謠言

美國俄亥俄州春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德市）去年曾被時任總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）及時任副總統候選人萬斯（JD Vance）點名指當地的海地移民吃貓狗。春田市2月6日向散播該謠言的極右、新納粹組織「血族」（Blood Tribe）提起訴訟，指控他們進行種族恐嚇和煽動暴力。



《紐約時報》8日報道，該訴訟由市長羅布·魯（Rob Rue）、數名市政委員和當地居民共同提起。

2024年9月16日，美國俄亥俄州春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德市）70號州際公路立交橋上懸掛著「歡迎來到春田市」的標誌。（Reuters）

訴訟提到，成立4年的「血族」被指曾多次發起針對該市海地移民的恐嚇活動，並從去年夏天起，針對支持海地居民的當地人進行一系列仇恨行為，包括騷擾、炸彈威脅和死亡威脅等。

雖然特朗普及萬斯在競選期間多次引述相關謠言，但訴訟中並未提及特朗普和萬斯，僅指「血族」領袖波爾豪斯（Christopher Pohlhaus）將有關「移民吃貓狗」謠言日益聲名狼藉的「功勞」歸於自己，並在社交媒體上吹噓其組織將春田市推給大眾認識。

2023年9月2日，極右、新納粹組織「血族」領袖波爾豪斯（Christopher Pohlhaus）及其組織成員在美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）集會。（Getty Images）

訴訟顯示，原告要求「血族」作出懲罰性賠償（Punitive damages），以及就因該組識的騷擾行為而花費數千美元額外保安費用對原告進行補償。