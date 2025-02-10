受美國TikTok禁令影響？　網紅稱壓力太大右眼腫痛失明9天

美國聯邦最高法院就中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令作出裁決後，一名網紅表示，TikTok禁令讓她焦慮不已，導致她罹患帶狀皰疹（Shingles），甚至一隻眼睛失明9天。



來自佛羅里達州（Florida）的演員、模特兒兼歌手Requinn Nicollette在社交平台表示，由於自己眼睛「腫大了一倍」並開始感到「劇烈疼痛」，她緊急前往醫院就診。

Requinn Nicollette在發布的影片中顯示展示她腫脹的眼睛並告知「粉絲」她的健康狀況。她之後表示，自己被診斷出眼部帶狀皰疹，「我真的沒想到這會出現在我的2025年人生劇本上。」

她隨後聲稱：「TikTok禁令讓我患上眼部帶狀皰疹。這讓我承受極大的壓力，導致體內水痘病毒被重新激活，引發帶狀皰疹。而且不只是帶狀皰疹，而是長在我的眼睛內。我的眼睛腫到完全睜不開。」

美國聯邦最高法院1月18日對TikTok作出裁決，正式關閉TikTok在美國的服務，不過有關服務又在12個小時後恢復。

Requinn Nicollette稱：「我從沒想過自己會得到帶狀皰疹，畢竟我才28歲。但我猜，當壓力大到一定程度時，就可能會得病。而且我去年12月整個月都在生病，我認為這是一連串因素導致的結果。但我真的相信TikTok禁令讓我得了帶狀皰疹，因為我太害怕失去我的平台、粉絲和朋友。」