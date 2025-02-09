馬斯克：並沒計劃收購TikTok美國業務

英國媒體報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）向德國媒體表示，並沒有打算收購社交媒體TikTok在美國的業務。



路透社2月9日報道，馬斯克1月28日出席當地傳媒集團Axel Springer SE一個視像會議時表示，自己並沒有使用TikTok，對其應用程式並不熟悉，亦沒有提出收購TikTok；而即使擁有TikTok，亦沒有任何經營計劃。

全球首富馬斯克參與一個視像會議時談到沒有興趣收購TikTok：

馬斯克又指，他不急於收購TikTok，一般來說他不會收購其他企業，這種行為相當罕見。」他補充道，他當年斥資收購社交平台Twitter（現稱為X）是例外，馬斯克指他一般會從零開始打造一間公司。

馬斯克強調，他所進行的併購活動並不只是為了經濟原因，2022年收購Twitter，主要是出於希望維護言論自由，但不肯定同樣的邏輯是否適用於TikTok。

2025年1月23日，圖為全球首富馬斯克（Elon Musk）的3D打印迷你模型與社交媒體TikTok的標誌。（Reuters）

TikTok在美國「不賣就禁」的限期，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上台後獲延長75日。特朗普於3日簽署一項行政命令，命令財政部和商務部成立一隻主權財富基金（Sovereign wealth fund），稱基金可能用以收購TikTok。