Elon Musk曝美財政部每年或有500億支出是欺詐　形容「荒唐至極」

全球首富及美國政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台X曝光財政部支出中的黑幕，包括財政部每年向身分不明的個人提供逾1千億美元福利金，更稱當中或存在500億美元「明顯屬於欺詐」的款項。



馬斯克2月8日在X發文稱，「我昨天得知目前每年有超過1千億美元（約7,789億港元）的福利金被發放給沒有社會保障號碼（SSN）的人，以及甚至連臨時身份證明都沒有的人。如果該消息準確，那這極其可疑。」

他表示，自己在詢問財政部是否有人能粗略估計，這逾1千億美元中有多少屬於「明確且明顯的欺詐」時，在場者的共識是大約一半，相當於財政部支出中每年有500億美元（約3,894億港元）、或每周就有10億美元（約78億港元）的支出是欺詐。馬斯克指：「這荒唐至極，必須馬上加以解決。」

據美媒還引述國會共和黨人指，政府還發現有十多名年紀達150歲的長者在領取社會保障福利金，但據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，目前美國的最高齡者也只有115歲。