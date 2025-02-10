俄烏獨立媒體被「斷糧」　Elon Musk：獨立媒體？笑死

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正在對美國聯邦機構進行大刀闊斧的「瘦身」改革，力主裁撤美國主要海外援助機構美國國際開發署（USAID）。該機構辦公室被強行關閉，數千僱員被勒令休假，所執行的援助計劃也被中斷。



《華盛頓郵報》當地時間2月7日發文稱，美國國際開發署暫停運作，對依賴該機構援助的烏克蘭及俄羅斯的「獨立新聞機構」產生巨大影響。這篇報道很快引來美國政府效率部（DOGE）負責人馬斯克的嘲諷，質疑這些所謂的「獨立媒體」是否真的獨立。

「獨立媒體，笑死我了。」馬斯克評論道。

評論中有人提問：「所以美國資助了全球所有媒體，想播什麼就播什麼？」馬斯克回覆：「差不多。」

據美國國會研究服務處（CRS）數據，美國國際開發署在2023年財年管理了約400億美元的撥款，向大約130個國家提供了援助，烏克蘭是受援助最多的國家。《華盛頓郵報》稱，美國國際開發署的對外援助除了用於人道主義和醫療工作，也被用來「促進民主及支持新聞業」。

報道稱，自美國國際開發署援助資金被凍結以來，烏克蘭的獨立媒體一直搖搖欲墜，一些媒體機構表示，他們距離裁員或徹底關閉只剩下幾周時間。俄烏衝突爆發後，這些媒體的廣告收入已經大幅下降，很多媒體依賴外國援助維持運營。

2025年2月2日，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）被指控「接管」美國人事管理辦公室（OPM）後，有民眾聚集在位於華盛頓的人事管理辦公室總部外抗議，示威者手持「制止馬斯克」的標語。（Reuters）

烏克蘭非政府組織「Detector Media」稱其「冒着失去三十年工作成果的風險。烏克蘭的國家地位、民主價值觀和親西方立場面臨越來越大的威脅。」「Detector Media」負責人娜塔莉亞·利加喬娃 （Natalya Ligachova）對《華盛頓郵報》表示，「超過50%的媒體」至少在一定程度上依賴美國的援助。

除了烏克蘭獨立媒體，一些流亡海外的俄羅斯組織和媒體也以外國援助作為主要資金來源，其中大部分援助來自華盛頓。俄羅斯反對派活動人士皮沃瓦羅夫（Andrei Pivovarov）稱，「這件事似乎影響了俄羅斯大部分（反對派）媒體和公共項目……在不久的將來，這不僅會導致活動取消，還會導致一些項目關閉。」

另據「今日俄羅斯RT」報道，被俄羅斯列為「不受歡迎組織」、總部位於荷蘭阿姆斯特丹的《莫斯科時報》援引消息人士的話說，有多達90家在俄羅斯以外運營的俄羅斯組織已經失去了美國的援助，其中很多組織可能被迫完全停止運營。報道稱，這些組織中的很多曾被指控散布有關俄羅斯的虛假訊息。

2025年2月6日，美國華盛頓，圖為一個寫有「將馬斯克炒魷」的標語擺放在國會大廈中。（Getty）

「今日俄羅斯RT」指出，在特朗普政府打擊美國國際開發署之前，俄羅斯官員多次指責美國對俄羅斯發動訊息戰，包括利用外國資助的自由主義媒體對抗俄羅斯。

而在2022年俄烏衝突爆發後，俄羅斯也採取了嚴厲措施遏制俄軍相關謠言傳播，違法者最高可被判處15年監禁。俄羅斯總統普京去年9月表示，儘管俄烏發生了衝突，但根據憲法，媒體依然可以自由表達意見，但無論俄羅斯國內還是海外媒體都有義務遵守國家法律。

特朗普上個月就職後簽署行政令，要求美國所有對外援助暫停90天，以評估項目是否有效、是否與本屆政府對外政策保持一致。

連日來，特朗普和馬斯克對美國國際開發署發起輪番攻擊，馬斯克宣布正着手關閉該機構，並炮轟其為「犯罪組織」，資助研發了生物武器。特朗普則稱該機構「由一群激進的瘋子掌管」，並表示自己正在考慮這一機構的未來命運。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

路透社7日援引消息人士的話稱，特朗普已經計劃針對美國國際開發署進行大裁員，該機構原本有超過1萬名員工，裁員後或僅保留294人，其中包括非洲局的12人和亞洲局的8人。

特朗普7日在社交媒體平台發文稱，美國國際開發署資金的使用方式「完全無法解釋」，很多都是「欺詐行為」，腐敗程度「前所未有」該機構應當被關閉。

本文轉載自觀察者網

