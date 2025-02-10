印度最大航展開幕　國防部長：旨在促進未來軍事裝備製造和出口

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）周一（10日）在班加羅爾舉行的全國最大航展開幕式上表示，印度致力於在未來幾年內促進國防裝備的製造和出口，印度的軍事野心將成為此次航空展的焦點。



世界上最大的軍火進口國印度強調，有必要實現軍事現代化，並提高國內的國防生產。辛格稱，在截至3月的財年中，印度國內的國防製造業產值將超過1.25萬億盧比（約1100億港元），而同期的國防出口將首次突破2100億盧比（約187億港元）的紀錄。他在航展上說：「我們完全致力於在未來幾年大幅增加這些數字。」

印度國防部則表示，超過150家外國公司將參加此次持續至周五（14日）的航展，預計約有30個國家的國防部長或代表將出席。國防部還稱，兩架來自俄羅斯和美國的第五代先進隱形戰鬥機也將在此次活動中展出：分別為俄羅斯的Su-57和美國洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德·馬丁）的F-35「閃電II」。

由於傳統的國防夥伴俄羅斯受烏克蘭戰爭影響而陷入困境，在過去十年當中，印度逐步增加來自西方國家的國防採購，以實現供應多元化。

美國駐印度大使館表示，二十多家美國參展商將在此次展會上與印度同行交流並探討新的商機。