巴黎AI峰會登場　英國：人工智能競賽須由西方自由民主國家領導

為期2天的「人工智能行動峰會」（AI Action Summit）周一（10日）在法國巴黎登場。在此之前，英國科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）表示，人工智能競賽必須由西方、自由、民主的國家領導。



靳秉德告訴《衛報》，他將利用這次峰會解釋為什麼英國應該走在人工智能發展的前端。

他表示，此次峰會不僅讓全球領導人和企業「走到一起，相互學習」，還將為英國提供機會，展示英國為何擁有「技能和科學血統」，而「如果西方、自由、民主國家要保持在這一關鍵技術的前沿，這些技能和科學血統至關重要」。

靳秉德表示，他並不是「專門針對某個國家」，但重要的是民主國家能夠佔上風，這樣「我們才能保衛國家，保障人民的安全」。

他還說，DeepSeek的出現將激勵處於人工智能競賽前沿的國家和公司加倍努力開發這項技術，「DeepSeek讓我充滿熱情並備受鼓舞。我並不害怕」。