特朗普解散各軍事學院監事會　指責左翼覺醒思想入侵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月10日表示，已下令解散所有軍事院校的監事會，稱在過去4年間，包括西點軍校（West Point）在內的各軍事院校，已經被左翼的「覺醒」思想入侵。



2024年12月14日，美國陸軍學院與海軍學院舉行年度橄欖球賽。圖為海軍學院學員在奏國歌時肅站立。（Getty Images）

特朗普指出，已下令陸軍、海軍和海岸警衛隊的院校解散監事會。他未立即宣布新成員的任命，但指國家將擁有史上最強大的軍隊，並將從這些監事會的新成員任命開始，「我們必須讓軍事學院再次偉大！」

軍事學院的監事會，通常由總統及國會任命的成員組成，後者通常是任命國會議員。前總統拜登（Joe Biden）領導的政府，也曾在2021年上台後，將特朗普任命的成員除名。

特朗普在競選時承諾，要清除軍中他認為的「覺醒」軍官，並取消五角大廈的多元化舉措。

美國媒體報道，為回應特朗普一系列指引，國防部已開始限制學院系統內某些書籍的存取，各軍事學院也開始解散主張多元包容的學生組織。其中，西點軍校上星期已解散了十幾個此類組織。