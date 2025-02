特朗普、Elon Musk與南非種族政治：歡迎白人難民的意識形態戰爭

特朗普(Donald Trump)就職三周以來,美國內外的新聞焦點都離不開他。

在美國國內,主持所謂「政府效率部」(DOGE)的全球首富馬斯克(Elon Musk)安插年輕下屬到不同政府部門、試圖獲取政府機密資訊用以削減聯邦政府開支的招數持續不斷。當法院介入阻止馬斯克存取財政部負責超過5萬億美元政府開支的支付系統之後,馬斯克更公開呼籲負責案件的法官應該受到國會「彈劾」撤職,透露出行政部門可能不理法院判決的傾向。

在美國國外,特朗普已經表明會在2月10日宣布25%的鋼鋁關稅,本周中還會宣布「差不多馬上執行」的全球對等關稅,中國對於特朗普10%新增關稅的反制關稅也在10日落實,貿易戰續爆。

同時,繼上周發表過「接管加沙」的驚人言論,也見了日本首相石破茂之後,本周的主題也許將會是俄烏戰爭,特朗普上周末承認曾同普京(Vladimir Putin)溝通,而在本周,副總統萬斯(J.D. Vance)、國務卿魯比奧(Marco Rubio)、國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)、俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)都會訪問歐洲,集中處理俄烏戰爭的議題。

2025年2月7日,美國總統特朗普(Donald Trump)在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。(Reuters)

百忙之中向南非《徵地法》開刀

在國內對付政府建制、在國外四面開弓亂打一通,可算是意料之中。但在百忙之中,特朗普卻特別抽空針對南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)1月下旬簽署落實的《徵地法》(Land Expropriation Act)開刀。他最先是在2月2日在其社交媒體Truth Social上聲稱「南非正在沒收土地,用非常惡劣的方式對待某些階層的人」,威脅中止美國對南非的援助。

拉馬福薩馬上回應特朗普,指《徵地法》並不是用來沒收土地。馬斯克隨即在X平台上反問拉馬福薩:「為何你要有為這種公然帶有種族歧視的產權法律?」

為了澄清事態,拉馬福薩透過如今住在南非開普敦(Cape Town)隨近的馬斯克親父埃羅爾(Errol Musk)聯絡上馬斯克,跟他通了電話。

但拉馬福薩的外交工作最後失敗告終。馬斯克繼續在社交媒體上批評南非當局打壓白人。

到2月5日,美國國務卿魯比奧公開表明他將不會出席本年在約翰內斯堡(Johannesburg)舉行的G20峰會,批評南非正在做「非常惡劣的事情」「沒收私人財產」「利用G20去推廣『團結、平等和可持續性』,換句話說,就是DEI(按:多元平等包容)和氣候轉變」,又以「反美主義」(Anti-Americanism)去形容南非政府的政策。

2月6日,拉馬福薩發表他的國情咨文演說期間,不點名回應美國,稱人們正在見證民族主義和保護主義的興起,但南非不會被嚇住。

2月7日,特朗普終於以行政命令的方式落實他對南非的威脅。在這個名為「處理南非共和國的惡劣行為」(Addressing Egregious Actions of The Republic of South Africa)的命令當中,特朗普指責南非立法容許政府無償沒收少數族裔阿非利卡人(Afrikaners,白人殖民者後裔)的農業資產,批評南非落實種種破壞就業、教育和商業「平等機會」的政策,甚至鼓吹針對「不討好族裔」(racially disfavored,指白人)地主們的暴力;同時,特朗普也提到南非在國際法院(ICJ)指控以色列種族滅絕的行動,稱之為「對美國及其盟友的攻擊性立場」。

2月7日,特朗普簽署名為「處理南非共和國的惡劣行為」(Addressing Egregious Actions of The Republic of South Africa)的行政命令。(White House)

基於這兩個原因,特朗普提出兩個政策:一是叫停美國所有對南非的援助,二是歡迎南非阿非利卡人以「難民」身份來到美國,以避過南非政府的「種族歧視」政策。

停止對外援助,包括中止美國國際開發署(USAID)的絕大部份運作,是特朗普上任後同馬斯克一同力推的政策,南非當然沒有例外。

但讓人側目的是,特朗普一直以來以「限制移民」為政治旗號,上任第一天就暫停了接受難民,連曾經幫美國做事的阿富汗難民也沒有例外,而且大力高調捉拿和驅逐在美國境內主要是拉美裔的非法移民,可是,對於南非白人,特朗普如今卻突然高舉「平等」,甚至歡迎他們移居到美國。

2025年2月9日,美國總統特朗普(Donald Trump)出席在新奧爾良舉行的第五十九屆超級碗比賽。(Reuters)

到底為何特朗普會如此執着要去「保護」南非白人?

如果大家有留意的話,在特朗普這次當選背後的一大助力,以至其新政府中手握大權的人物中,廣義的「南非白人」扮演了非常重要角色。

在競選期間投資至少2.5億美元助選並利用X平台全力支持特朗普的馬斯克,就是有英、荷血統的南非白人,直至18歲前也在南非成長、接受教育。獲特朗普任命為人工智能(AI)和虛擬貨幣「沙皇」的科創投資者薩克斯(David Sacks)也是在南非出身,幾歲時隨其猶太家人移居美國。而2016年已支持特朗普的另一科創投資者Peter Thiel,雖然是在德國出身,但70年代卻曾在南非接受教育。

這些人雖然已經遠離南非,事業也不在南非,卻依然心繫南非白人權益。特朗普的前軍事班農(Steve Bannon)就曾指馬斯克是個「種族主義者」。有分析就認為,南非種族隔離的基礎是某類人優於其他人,是應然的統治者,而這種思想就跟上述這些主張「科技能解決一些難題」的人物不謀而合--只有懂科技的人才是應然的統治者。

2025年1月20日,美國華盛頓,圖為馬斯克在特朗普就職儀式上做出形似「納粹禮」的動作,引發爭議。(Reuters)

事實上,Thiel早在2009年就表明他不再相信「自由與民主是相容的」,認為社會福利和女性投票權使資本主義在民主中得不到自由。如今馬斯克也似乎相信了這種「某類人才是應然統治者」的精英主義甚至貴族政治信念。

在馬斯克這種親身經歷過南非種族隔離的白人男性當中,白人身份難保不就是他們心中的應然統治者。

「白色種族滅絕」?

上世紀80年代末、90年代初,南非種族隔離被推翻之後,種族矛盾一直未得解決。當年,南非民主化後首任總統曼德拉(Nelson Mandela)高舉種族融和,又怕得罪西方,因此並沒有強制執行「平均地權」。

最早支持特朗普的矽谷代表人物之一Peter Thiel早在2009年就表明他不再相信「自由與民主是相容的」。(網站截圖)

種族隔離年代對於黑人土地擁有比例的嚴格限制確實是被廢除了,但「自願買賣」的政策30多年來也沒有自然地將地權轉移到佔人口81%的黑人手上--直至今天,佔人口8%的白人擁有南非六、七成的私有土地,黑人則只得4%;在南非各處,過千萬黑人聚居在貧民區的事實與大片白人擁有土地空置的情況,構成了強烈的對比。

自1985年以來,南非白人人口逐漸減少,1988年將要面對兵役的馬斯克也是在種族隔離幾乎大勢已去的背景之下離開南非,透過其母親的背景而取得加拿大籍。

留下來的白人當中則有部份人逐漸認為自己在新政府優待黑人的政策之下受到歧視,而且相信黑人正在針對白人農夫進行所謂的「白色種族滅絕」(white genocide),不少以維護白人權益,甚至鼓吹種族戰爭無可避免的組織應運而生,當中包括2006年成立的AfriForum,以及Suidlanders。

圖為諾貝爾和平獎得主、南非民權鬥士曼德拉(左)與2006年3月17日抵達開普敦,慶祝南非前總統戴克拉克的70歲生日。(Reuters)

後者當中甚至有激進份子有隱居到沙漠中建立「全白」種族純潔國家的計劃。他們也相信他們的抗爭是「全球主義者 vs 基督教文明」的戰鬥的一部份,其中全球主義者正在利用開放邊境、資本主義等全球化傾向來試圖消滅基督教文明和白人。這種意識形態與馬斯克的「文化基督教」及其對左翼覺醒主義(wokeism)的痛恨,思想傾向同出一轍。

另一邊廂,南非民主化之後,黑人掌權扶植出少數的黑人富裕階層和中產階級,但在經濟失治的普遍情況之中,大部份黑人依然活在貧窮當中。根據世界銀行(World Bank)2023年的數字,人口超過6,000萬的南非有兩成人每日收入不足2.15美元,每日收入低於6.85美元的更佔人口61.6%。黑人掌權並沒有帶來普惠的經濟發展。打着極左民粹主義旗號、主張沒有白人土地的「經濟自由鬥士」(EFF)等政黨應運而生。除了投入政治之外,他們也鼓勵黑人直接佔領部份白人擁有的土地,引起了對於種族衝突不能和平解決的印象。

事實上,南非的治安問題主要是因為經濟差。根據2023年的數字,南非全年謀殺案超過2.7萬宗,當中有大約50宗是針對白人農夫的謀殺,佔比其實非常低,絕對稱不上「白色種族滅絕」。

馬斯克分享的「經濟自由鬥士」(EFF)領袖激進言論:

南非白人右翼「國際線」有成

但像AfriForum和Suidlanders之類的組織一直希望將他們眼中「南非白人被迫害」的認知同國際右翼運動連結起來。早在特朗普首屆任期,這兩個組織已有頭面人物到美國作過宣傳。Suidlanders的發言人Simon Roche就曾多次登上美國極右陰謀論者Alex Jones的節目(Jones以散播校園槍擊案是造假聞名,並因此被判罰款高達15億美元),而AfriForum的副主席Ernst Roets亦上過霍士新聞台(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)的節目。

這些人物在美國的積極活動使「南非白人權益」變成了美國極右群體之中的政治議題之一。特朗普早在2018年就曾下令當時的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)調查南非政府沒收土地和「大規模屠殺農夫」的事--他更引述了卡爾森的言論作為這個命令的依據。

如今,南非通過的《徵地法》成為了特朗普再次借題發揮的契機。特朗普除了批評拉馬福薩政府沒收白人土地之外,也在暗示南非掌權者有在進行針對白人的種族滅絕。特朗普近日就曾聲稱,「南非正在發生恐怖的事情,領導層正在做一些恐怖的事情……他們在沒收土地,他們可能正在做一些遠比(沒收土地)更惡劣的事情。」

事實上,《徵地法》落實兩周之後,沒有任何土地根據該法被沒收。而且,跟特朗普行政命令中聲稱的不同,《徵地法》雖然授權政府以公眾利益或目的進行收地,卻表明政府必需作出公平的補償,補償的爭議亦可交予法院仲裁,只有在特別的情況之下才有無償徵地的可能,當中包括土地並沒有被使用而只用於等待土地升值、土地已被棄置荒廢等等。

2月6日,南非總統拉馬福薩發表國情咨文演說。(X@CyrilRamaphosa)

由於維護南非白人權益的組織並不想離開南非,而是想復興白人在南非的地位,他們雖然歡迎特朗普以停止援助的方式高調將他們的議題上升到國際層面,卻大都表明不會接受特朗普移居美國的邀請。

而美國每年對南非的援助大概只得4億美元,主要用於對抗愛滋病,因此,其實際影響其實有限。

馬斯克的意識形態戰爭

值得讓南非擔心的,大概是如今多位在特朗普執政圈子中有重要影響力的南非白人未來會持續針對南非,推動美國在外交場域中向南非動刀,就像魯比奧拒絕出席本年南非G20峰會一般,甚或會動用更具實質影響的制裁,這對本已脆弱的南非經濟帶來了很大的不確定性。

目前在特朗普政府中手握大權、從財政部、教育部到國防部無不插手的馬斯克,是南非白人權益的忠實擁護者。他自從在拜登任內政治立場右轉之後已經多次為南非白人發聲。例如,在2023年,他就散播過「他們每日都在殺死白人農夫」的論調,又質疑為何拉馬福薩對於「人們在推動白人種族滅絕」一言不發。

2025年2月7日,《時代》雜誌發布新封面顯示馬斯克坐在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌(Resolute Desk)後面。(TIME)

在特朗普簽署針對南非的行政命令之後,馬斯克也繼續不斷在X發言批評南非政府,多次引述「經濟自由鬥士」領袖的激進言論--當中-包括「殺死白人農夫」等--來攻擊拉馬福薩政府。(按:在包容言論自由的民主國家,反對派的極端言論自然不代表政府立場。)

如今,馬斯克的攻擊烈度還比不上早前他對於英國工黨政府的攻擊。但南非白人議題已上升到國際層次,成為了美國右翼圈子的意識形態戰爭的一環。可以預見,馬斯克未來也將會繼續要求特朗普來找南非的麻煩。

特朗普突然向南非開刀一事,說明了物質條件和利益並不是特朗普2.0「交易的藝術」的唯一決定因素,美國右翼的各種意識形態上的執念也是,在馬斯克的強烈影響下更是如此。