美國第3名聯邦法官頒禁令 阻特朗普廢除出生公民權
撰文：蕭通
出版：更新：
針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後簽署廢除出生公民權的行政命令，再有第3名聯邦法官頒令阻止實施。
繼華盛頓州及馬里蘭州兩名法官後，新罕布什爾州由前總統小布殊（George W. Bush）委任的聯邦地方法官Joseph Laplante，2月10日表示將發布初步禁令，並將在書面決定中解釋其理據。他表示，預期相關訴訟最終需訴諸聯邦最高法院解決。
今次訴訟由3個關注移民權利的組織提出，包括美國公民自由聯盟（ACLU）。ACLU的律師表示，特朗普的行政命令違反了《憲法第十四修正案》，以及1898年最高法院對「黃金德案」的裁決，形容「該行政令是對憲法基礎的攻擊」。
目前，全國至少有9宗針對出生公民權的同類訴訟。特朗普政府此前已就華盛頓州的臨時禁制，提出上訴。
特朗普廢除出生公民權 再有聯邦法官頒令禁止執行特朗普廢除出生公民權 美國聯邦法官頒臨時禁制令 稱公然違憲美國確立出生公民權與他有關 黃金德案當事人曾孫發聲譴責特朗普特朗普取消出生公民權引激烈爭議 源頭竟與一名清朝華人有關？特朗普取消出生公民權反對聲浪擴大 至少22州提告要求停止