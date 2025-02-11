美國第3名聯邦法官頒禁令　阻特朗普廢除出生公民權

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後簽署廢除出生公民權的行政命令，再有第3名聯邦法官頒令阻止實施。



2025年1月23日，華盛頓州西雅圖的聯邦法官頒臨時令，阻美國總統特朗普（Donald Trump）取消出生公民權的行政令執行。圖為有份入稟控告特朗普政府的華盛頓州總檢察長Nick Brown 發表講話。（Reuters）

繼華盛頓州及馬里蘭州兩名法官後，新罕布什爾州由前總統小布殊（George W. Bush）委任的聯邦地方法官Joseph Laplante，2月10日表示將發布初步禁令，並將在書面決定中解釋其理據。他表示，預期相關訴訟最終需訴諸聯邦最高法院解決。

今次訴訟由3個關注移民權利的組織提出，包括美國公民自由聯盟（ACLU）。ACLU的律師表示，特朗普的行政命令違反了《憲法第十四修正案》，以及1898年最高法院對「黃金德案」的裁決，形容「該行政令是對憲法基礎的攻擊」。

圖為2025年1月21日，民權組織La Colaborativa, Brazilian Worker Center and Lawyers for Civil Rights在麻省召開記者會，公布對新任總統特朗普（Donald Trump）廢除出生公民權提出訴訟。 （Reuters）

目前，全國至少有9宗針對出生公民權的同類訴訟。特朗普政府此前已就華盛頓州的臨時禁制，提出上訴。