哈馬斯：暫停釋放人質反制以方違協議　以防長：進入最高戰備狀態

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Obeida）於2月10日透過Telegram表示，將暫停原定於週六（2月15日）的釋放人質的計劃，直至另行通知，理由是以色列違反了停火協議。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）隨即表示，哈馬斯停止釋放人質的行為違反協議，已下令在加沙的軍隊進入最高級別的戰備狀態。



圖為2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，大批巴勒斯坦平民正嘗試返回加沙北部家園。（Reuters）

奧貝達指出，自1月19日停火生效以來，以色列一直推遲允許巴勒斯坦平民返回加沙北部，並以軍事槍砲瞄準平民，也阻止救援物資進入該地區。

他表示，除非以色列「遵守規定並對過去幾週的行為作出補償」，否則哈馬斯不會釋放更多人質。

圖為2025年2月8日，以色列人質Ohad Ben Ami獲哈馬斯釋放。（Reuters）

第二階段停火談判展開

在哈馬斯武裝派別作出新宣示之際，以色列代表團8日晚間抵達卡塔爾，繼續與哈馬斯就第二階段停火進行談判。特朗普中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）正參與斡旋。

當地媒體報道，以色列安全內閣原定於10日召開會議，以確定談判小組的任務。而根據以色列估計，目前仍有76名人質被哈馬斯關押在加沙走廊，其中73人在去年10月7日的襲擊事件中被擄。

於剛過去的2月8日，再有一批合共3名人質獲釋，但健康狀況惡劣引起以色列民眾廣泛憤怒。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9日形容，該3名男子「看起來像大屠殺的倖存者。他們的狀況很糟，憔悴不堪」。他警告，最終或對哈馬斯失去耐性。