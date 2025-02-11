佳士得辦AI作品拍賣會　逾3000藝術家聯署反對：與大規模盜竊無異

國際拍賣行佳士得（Christie's）2月20日將舉辦一場名為「增強智能」（Augmented Intelligence）的人工智能（AI）創作作品拍賣會，此舉卻引起不少藝術家的不滿。數千名藝術家聯署信件促佳士得拍取消拍賣會，聲稱許多用於藝術創作的生成式AI在未經其他藝術家許可的情況下，使用了他們的作品進行訓練，根本與大規模盜竊無異。截至香港時間11日上午，已有3,873人簽署信件。



英國《衛報》報道，佳士得將「增強智能」拍賣會描述為「首次有大型拍賣商舉辦專門針對 AI作品的拍賣會」。

會中將展覽20件拍賣品，價格從1萬美元到25萬美元不等，其中包括知名數碼藝術家Refik Anadol和已故AI藝術先驅Harold Cohen等人的作品。

對此，有藝術家於2月8日發起聯署要求佳士得取消拍賣會，並在信中指控相關AI模型及其背後的公司剝削人類藝術家。

他們在信中強調：「你們（佳士得）支持這些模型以及使用這些模型的人，只會進一步激勵AI公司大規模盜竊人類藝術家的作品。」

▼「增強智能」拍賣會將於此處舉辦▼

這張攝於2024年7月13日的圖片中，可以看到國際拍賣行佳士得（Christie's）位於美國紐約市洛克菲勒中心20號的拍賣地點。（Getty）

佳士得發言人則回應指，拍賣會上用於創作相關藝術品的AI大多數情況下都是在受控的情況下被使用，只根據AI作品藝術家自己的「材料」進行訓練。