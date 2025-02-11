Elon Musk擬斥974億美元收購OpenAI　CEO奧爾特曼：No thanks

由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團2月10日表示，將出價974億美元（約7500億港元）收購目前控制OpenAI的非營利組織。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）11日在社交平台X上發文表示拒絕。



據《華爾街日報》報道，馬斯克的律師證實，他已於10日向OpenAI董事會提交報價。馬斯克在聲明中稱，OpenAI是時候回歸曾經的開源和安全至上，其財團將確保這一點。

奧爾特曼隨後在X平台上發文拒絕說：「不用了謝謝，不過如果你願意的話我們可以花97.4億美元（約750億港元）收購 Twitter。」

路透社報道，馬斯克此舉或加劇與奧爾特曼長期以來的緊張關係。馬斯克2015年與奧爾特曼共同創立OpenAI，但在公司發展起飛前離開，並於2023年創立了與之形成競爭的AI初創公司xAI。

去年8月，馬斯克起訴奧爾特曼等人，表示他們在推動AI發展的過程中將利潤置於公共利益之上，違反了合約條款。11月，他向美國地區法官申請初步禁令，阻止OpenAI轉變為營利組織。

馬斯克在對OpenAI和奧特曼的訴訟中稱，OpenAI初衷是創立一個開發AI造福人類的非營利組織，但現在該組織專注於賺錢。但該公司表示，此舉是為了獲得開發最佳AI模式所需的資金。