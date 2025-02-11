Google Maps正式將墨西哥灣改名「美洲灣」
撰文：莊勁菲
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Google 2月10日發聲明，指由於美國地理名稱資訊系統（GNIS）已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更新為「美洲灣」（Gulf of America），並在Google Maps上開始推出變更，以反映此更新。
聲明提到，該海灣的名稱取決於用戶所在的國家或地區，若在美國則顯示「美洲灣」；若在墨西哥則顯示「墨西哥灣」；包括香港等其他地區的則顯示「墨西哥灣（美洲灣）」。
▼Google表示，改名遵照政府官方名稱
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前簽署行政命令，將墨西哥灣改名為美洲灣，還將2月9日定為「美洲灣日」；並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」（Denali）重新命名為「麥金利山」（Mount McKinley）。
墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月30日公開表示，Google接受特朗普的要求為「墨西哥灣」改名是錯誤做法。
這已不是Google Maps同時使用兩種名稱，此前日本和韓國爭議的海域「日本海」（韓國稱「東海」），在美國的Google Maps上被稱為Sea of Japan（East Sea）——日本海（東海）。