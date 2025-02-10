特朗普簽署公告　將2月9日定為「美國灣日」

美國白宮於2月9日公布，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日在乘坐空軍一號專機期間，簽署公告將2月9日定為「美國灣日」。 特朗普在公告中稱，以前被稱為墨西哥灣（Gulf of Mexico）的地區，長期以來一直是促進美國蓬勃發展的必要資產，也是美國不可磨滅的一部份。



圖為2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）乘坐空軍一號專機，啟程路易斯安那州的新奧爾良（New Orleans），觀看第59屆美國美式足球「超級碗」（Super Bowl）賽事。（Reuters）

特朗普簽署公告時，正前赴路易斯安那州的新奧爾良（New Orleans），觀看第59屆美國美式足球「超級碗」（Super Bowl）賽事，為美國史上首位到場觀戰的在任總統。

他表示，當日是他將「美國灣」更名以來第一次經過它， 當其政府恢復國民對美國偉大歷史的驕傲時，共同紀念「美國灣」更名的重大時刻是恰當的。

現任內政部長伯古姆（Doug Burgum）讚揚此舉，並指內政部已執行了特朗普的行政命令，恢復了表揚偉大美國的名稱。

圖為2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在乘坐空軍一號專機期間，簽署公告將2月9日定為「美國灣日」後發表講話。（Reuters）

特朗普1月20日簽署一項名為《恢復紀念美國偉大的命名》的行政令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」（Denali）重新命名為「麥金利山」（Mount McKinley）。

Google於1月27日表示，Google Map將在美國地理名稱系統中將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America）。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月30日公開表示，Google接受特朗普的要求為「墨西哥灣」改名是錯誤做法。