憂曼谷被海水淹沒　建議遷都呵叻府　泰國下議院委員會反對

有專家預測，曼谷可能在本世紀末之前就會被海水淹沒。委員會建議參考其他曾遷移首都的國家經驗，並同時提出申請，以針對湄南河水位上升和未來海平面變化可能造成的影響進行深入研究。



泰國下議院委任的委員會反對將首都曼谷遷至呵叻府（Nakhon Ratchasima），認為遷都耗費巨額資金，並指如果要遷都，必須進行公投，讓人民表決。

大皇宮是曼谷著名景區之一（新華社）

曼谷除了面對陸沉風險，《曼谷郵報》（Bangkok Post）2月10日報道，泰國內閣早前授權內政部設立下議院委員會，以對遷都提案進行評估。委員會日前公布報告，認為在首都周圍加設防水堤或設立區域中心以分擔曼谷政府機構的職能，會是更合適的方案。

委員會指出，遷都對企業、就業和民眾的生活將產生深遠的影響。相關政府部門因此一致同意，必須通過公投來決定是否遷都，並且需要為遷都可能帶來的影響進行全面評估，因為該項目涉及巨額投資。

曼谷市區除了面對陸沉風險，空氣污染嚴重亦廣被詬病，也不利推廣該國旅遊業。圖為2023年1月6日，鏡頭下泰國曼谷的唐人街。（Reuters）

把首都遷至泰國東北部的呵叻府是為泰黨的呵叻府議員在2023年10月12日所提出，理由是曼谷正面臨下沉和海平面上升的問題，雨季經常發生洪災。有專家預測，曼谷可能在本世紀末之前就會被海水淹沒。委員會建議參考其他曾遷移首都的國家經驗，並同時提出申請，以針對湄南河水位上升和未來海平面變化可能造成的影響進行深入研究。

委員會的報告也包括了交通部門和公共事務部門等對呵叻府基礎設施的評估。但委員會指出，他們還須進一步研究，以了解當地的水資源是否能負荷，應付需求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

