馬斯克：英國改革黨需新黨魁　法拉奇不具備所需條件

美國富豪馬斯克（Elon Musk）12月16日曾與英國改革黨（Reform UK）法拉奇（Nigel Farage）會面，此前更有傳馬斯克將捐款給改革黨，期望該黨在下次大選擊敗工黨及保守黨。不過，馬斯克1月5日態度急轉，在其社交平台X上稱：「改革黨需要一位新領導人，法拉奇不具備所需的條件。」而在幾個小時前，法拉奇仍形容馬斯克是一位令改革黨看來「很酷」的朋友。



疑由於對極右翼EDL領袖看法不一

法拉奇對馬斯克的新帖表示驚訝，稱馬斯克是一個了不起的人，但他對於極右翼組織「英格蘭護衛聯盟」（English Defence League，EDL）領導人魯賓遜（Tommy Robinson，又稱Stephen Yaxley-Lennon）的看法，與馬斯克並不相同。法拉奇稱，他堅持認為魯賓遜不適合改革，他不會出賣自己的原則。

路透社稱，馬斯克支持魯賓遜，且上月亦已表態支持極右翼的德國另類選擇黨（AfD），該黨提倡反移民、反伊斯蘭教。

圖為2023年11月26日，英國倫敦有反猶太主義遊行，極右翼組織「英格蘭護衛聯盟」（English Defence League，EDL）的創辦人魯賓遜（Tommy Robinson，又名Stephen Yaxley-Lennon）拒絕離開，最後被警察帶走。（Reuters）

馬斯克被指試圖影響英國政壇

馬斯克此前一直被指試圖影響英國政壇，自去年夏天英國爆發反移民騷亂以來，他曾多次批評首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），包括近日重提羅奇代爾（Rochdale）的性侵兒童案，指施紀賢擔任皇家檢察署（Attorney General's Office）的總檢察長時處理不力。他又稱。「為了英國的利益和安全」，應該解散議會並提前舉行大選。