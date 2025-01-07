馬斯克轉軚批評英國改革黨領袖促換人 法拉奇：令人震驚
撰文：莊勁菲
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美國富豪馬斯克（Elon Musk）繼批評英國工黨政府、支持英國右翼在野改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）後，周日（1月5日）改變立場，在社交平台X（舊稱Twitter）上呼籲改革黨換領導人，法拉奇回應表示吃驚。
馬斯克稱英國改革黨需要一位新領導人，因法拉奇「不具備它所需的條件」。
就在馬斯克發出帖文的幾小時前，法拉奇還在英國廣播公司（BBC）採訪中稱馬斯克為「朋友」。隨後法拉奇在X上回應稱感到驚訝，雖然他讚許馬斯克是個了不起的人，但在這件事上有分歧。
法拉奇重申英國極右翼人士魯賓遜（Tommy Robinson，又稱Stephen Yaxley-Lennon ）不適合改革。此次馬斯克「轉軚」疑似就因為二人對魯賓遜的意見不合。
據天空新聞（Sky News）報道，2021年魯賓遜因誹謗一名敘利亞難民學童，並承認蔑視法庭，被判囚18個月。馬斯克表示支持其反穆斯林移民的做法，並要求釋放魯賓遜。
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