馬斯克轉軚批評英國改革黨領袖促換人　法拉奇：令人震驚

美國富豪馬斯克（Elon Musk）繼批評英國工黨政府、支持英國右翼在野改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）後，周日（1月5日）改變立場，在社交平台X（舊稱Twitter）上呼籲改革黨換領導人，法拉奇回應表示吃驚。



2024年12月15日，英國改革黨黨魁法拉奇( Nigel Farage ) 在美國紐約市華爾街舉行的紐約青年共和黨俱樂部年度晚會上發表講話。（Reuters）

馬斯克稱英國改革黨需要一位新領導人，因法拉奇「不具備它所需的條件」。

就在馬斯克發出帖文的幾小時前，法拉奇還在英國廣播公司（BBC）採訪中稱馬斯克為「朋友」。隨後法拉奇在X上回應稱感到驚訝，雖然他讚許馬斯克是個了不起的人，但在這件事上有分歧。

法拉奇重申英國極右翼人士魯賓遜（Tommy Robinson，又稱Stephen Yaxley-Lennon ）不適合改革。此次馬斯克「轉軚」疑似就因為二人對魯賓遜的意見不合。

據天空新聞（Sky News）報道，2021年魯賓遜因誹謗一名敘利亞難民學童，並承認蔑視法庭，被判囚18個月。馬斯克表示支持其反穆斯林移民的做法，並要求釋放魯賓遜。