西班牙獲評「全球最佳經濟體」　英媒揭GDP增長3.2%秘訣

《經濟學人》去年12月評定西班牙是全球最佳的經濟體，英國廣播公司（BBC）周一（10日）分析指，西班牙在各產業採取均衡發展模式，其中旅遊業成為經濟表現強勁的主因之一，但金融服務、科技和投資也是幫助西班牙從疫情深淵中恢復過來的因素。



西班牙旅遊產業在新冠疫情後迅速回溫，報道預料西班牙在2024年接待遊客數量將達到創紀錄的9400萬人，較2023年上升10%，目前正與接待遊客數量為1億人的法國競爭全球接待外國遊客最多國家的地位。

西班牙經濟仰賴旅遊業，但在疫情時的2020年，西班牙的GDP暴跌11%，如今卻逆勢反彈。經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）表示，金融服務、科技與投資等領域連同旅遊業一起發展，是西班牙確保GDP可持續增長的關鍵，去年僅西班牙一國就貢獻歐元區經濟成長的40%。

2024年8月25日，西班牙巴塞羅那，圖為遊客在海灘上享受日光浴。（Reuters）

《經濟學人》在37個主要富裕國家中就GDP、失業率、核心通脹與政府赤字四個方面做出評定，認為西班牙去年的表現最佳。

西班牙去年的GDP增長達到3.2%。這超過其他歐洲大國，其中德國經濟萎縮0.2%，意大利增長0.5%，法國增長1.1%，英國則預計增長0.9%。