西班牙擬向非歐盟居民徵100%印花稅　應對房屋短缺

西班牙住房成本高漲，當地面臨房屋短缺問題。首相桑切斯（Pedro Sanchez）在1月13日表示將推出一系列措施應對，包括考慮對非歐盟成員國的居民，徵收100%的物業印花稅。



桑切斯認為，這些非歐盟成員國的居民購買房屋旨在投資牟利而非用於居住，反令當地居民難以負擔過高的房屋價格，強調舉措確保居民優先獲得住屋供應，但他未有透露落實細節，以及提交國會審批的時間表。

其餘措施包括向提供可負擔住屋的業主作出稅務寬減，收緊對旅客住宿設施的管制並加徵更高的稅率等。英媒則引述專家分析指，鑑於西班牙政府長期以來都難以通過立法，其目的在於釋放消息以嚇阻外國投資者。

2025年1月8日，西班牙馬德里，圖為桑切斯在紀念西班牙民主化50周年會議上發表講話。（Reuters）

桑切斯還強調情況嚴重，指非歐盟居民僅在2023年就在西班牙購買了約2.7萬套房屋和公寓，認為在供應短缺的情況下，不能夠容許有關情況。