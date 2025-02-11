英國工黨提議協助死亡個案可由專家審核　反對者批削弱生命保障

英國國會下議院去年二讀通過協助死亡法案，擬在英格蘭與威爾士地區，將滿18歲絕症患者自願結束生命合法化。工黨議員2月11日提議修改協助死亡個案須由高等法院法官審核通過的規定，擬改由專家小組審核，但反對者表示此舉或削弱法案原先對病人生命的保障力度，或令法案最終被否決。



英國國會下議院去年二讀通過的法案規定，協助死亡個案須由高等法院法官審核，判斷申請者是否符合資格，並且未受迫做出結束生命的決定，惟有議員質疑法院是否有能力審理這類案件。

根據工黨議員Kim Leadbeater最新提交的草案，申請協助死亡的個案將交由專家小組審核，該小組將由精神科醫師、社工組成，由一名「資深法律人士」領導，而該法律人士不一定要由法官擔任。

英國國會下議院去年二讀通過協助死亡法案，擬在英格蘭與威爾士地區，將滿18歲絕症患者自願結束生命合法化。（GettyImages）

有反對者擔憂參與審核的專家會否像法官一樣公正，也有指改動令程序不夠透明，或讓協助死亡的個案遭私下處理。由23名議員組成的委員會將對新提案進行表決，他們將從11日起對此進行數周的審查。

英媒引述一位參與擬定法案的工黨議員指，有些原本支持該法案的議員因這一變化而動搖，稱他們將不會在下次投票中繼續支持法案。