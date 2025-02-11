中國等61國簽巴黎AI峰會宣言籲國際監管開發AI　英美拒簽

「人工智能行動峰會」（AI Action Summit）順利召開，與會中國、印度、日本、澳洲和加拿大等61國周二（11日）簽署大會宣言，承諾採取「開放」、「包容」和「道德」方式​​發展人工智能（AI），但美國與英國拒簽。



美國和英國尚未解釋未簽署該協議的原因，愛麗舍宮指之後還將有國家簽署宣言。美國副總統萬斯（JD Vance ）出席會議，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）缺席。

2025年2月11日，法國巴黎，圖為參加人工智能行動峰會的萬斯在會議上發表講話。（Reuters）

萬斯向與會各國表示，對AI的過度監管可能「扼殺一個剛剛起步的變革性產業」，他還呼籲歐洲對這領域持樂觀態度，稱國際需要促進發展AI而不是監管AI的制度。

今次峰會旨在加強國際社會的行動力，探討人工智能的應用和全球治理問題。AI近年迅猛發展，因此產生的倫理道德問題層出，包括早前利用深度偽造（Deepfake）技術「換臉」侵犯民眾肖像，主辦大會法國的總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）還在社交平台上傳利用這技術更換他本人臉孔製成的搞笑影片呼籲大眾關注問題。