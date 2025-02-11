丹麥人發起1萬億美元眾籌：買下美國加州　變迪士尼為安徒生樂園

美國總統特朗普對格陵蘭島虎視眈眈，丹麥心存不滿卻也無可奈何，只能另闢蹊徑，「以牙還牙」地提出購買美國加利福尼亞州，以此諷刺特朗普的購島計劃。



美媒Fox 11當地時間2月10日報道，丹麥倡議組織「Denmarkification」最近發起了一項請願活動，希望買下加利福尼亞州，讓它成為「新丹麥」，並且把加州迪士尼樂園改名為「安徒生樂園」。

「你可曾看着地圖思考：你知道丹麥需要什麼嗎？更多的陽光、棕櫚樹和旱冰鞋。現在我們有一個千載難逢的機會來實現這個夢想。讓我們從當勞·特朗普手中買下加州……加州可能是我們的，我們需要你們的幫助。」請願網站寫道。

該活動尋求眾籌1萬億美元購買加州，並可以在此基礎上上下浮動幾十億美元，「這只需要每個丹麥人捐出20萬丹麥克朗（約21.6萬港元），少喝幾杯拿鐵。」

圖為丹麥倡議組織「Denmarkification」發起的眾籌活動網站，呼籲丹麥人集資買下加州，諷刺特朗普企圖購買格陵蘭島。（網絡截圖）

至於為何會盯上加州？活動網站給出的理由包括，加州盛產牛油果，一年有300天是晴天；購買加州能為丹麥帶來科技上的優勢；可以把加州迪士尼改名為「安徒生樂園」，讓米老鼠戴上維京人頭盔等等。

此外，該活動主辦方還指出，特朗普並不是加州最大的支持者，他曾稱加州為「美國最糟糕的州」，多年來一直與加州領導人不和，「我們相信，只要價格合適，他一定願意放棄加州。」

為了「讓交易更甜蜜」，請願活動主辦方還開出了「終身供應丹麥糕點」的條件。如果美國民眾不同意怎麼辦？活動主辦方嘲諷道：「讓我們面對現實吧，這（民意）什麼時候阻止過他？如果特朗普想賣掉加州，他就會賣掉加州。」

特朗普揚言美國要收購格陵蘭島。（Reuters）

活動主辦方還表示，他們將派出最好的談判代表——丹麥玩具公司樂高（Lego）的高管，以及丹麥政治電視劇《權力的堡壘》（《Borgen》）的演員們參與談判，承諾會把丹麥的「Hygge」（丹麥語，意為舒適和滿足的感覺）帶到荷里活，為比華利山莊帶來自行車道，把有機三明治帶到每個街角，也會帶去法治、全民醫療和「基於事實的政治」。

請願活動的發起人杜托瓦（Xavier Dutoit）上週末對「政客新聞網」歐洲版（Politico EU）表示，一萬億美元和終身供應丹麥糕點的條件很誘人，「荷里活將為此買單」。杜托瓦還解釋為何應該由樂高高管來主持談判，「處理因丟失積木而發脾氣的孩子讓他們成了談判專家」。

截至發稿，這一請願活動已經收集了超過19.95萬個簽名，距離20萬簽名的目標僅一步之遙，而丹麥總人口還不到600萬人。不過網站並未詳細說明20萬簽名目標達成後的下一步行動。

1月1日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）發表新年講話。（Reuters）

格陵蘭島曾是丹麥的殖民地，1953年併入丹麥，1979年獲得自治權。2009年，格陵蘭島在全民公決中批准了《自治法》，正式改制成為一個內政獨立但外交、國防與財政相關事務仍委由丹麥代管的過渡政體。

特朗普近來不斷表達奪取格陵蘭島控制權的意願，甚至揚言「不排除軍事或經濟脅迫手段」。面對美國的威脅，丹麥的回應顯得沒什麼底氣。

丹麥首相弗雷澤里克森當地時間3日重申格陵蘭島是丹麥的一部分，是不可出售的「非賣品」。但弗雷澤里克森補充稱，她同意美國關於北極地區安全防務問題愈加重要的看法，因此美國可以轉而考慮擴大在格陵蘭島的軍事存在。

格陵蘭島也在做「最壞打算」。美媒2月5日稱，格陵蘭島駐美國代表最近開始與一些太平洋島國的大使接洽，了解他們與美國簽署《自由聯繫協定》的過往經驗。如果真走到了那一步，也就意味着格陵蘭防務將完全由美國一手掌握。格陵蘭將被牢牢納入美國的勢力範圍，與「美國戰車」捆綁在一起。

本文獲《觀察者網》授權轉載

