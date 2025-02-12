泰國大學調查報告：去年1800萬國民遭網絡詐騙

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）發布的調查報告指，過去一年約3600萬名泰國人成為網絡詐騙的目標，其中1800萬名國民受騙成為受害者。



2月10日，泰國在曼谷朱拉隆功大學舉辦2025年互聯網安全日活動。活動由泰國健康促進基金會（Thai Health Promotion Foundation）和50個合作組織（包括泰國互聯網發展基金會（Internet Foundation for Thailand Development）、聯合國兒童基金會泰國分會（UNICEF Thailand）和朱拉隆功大學等）聯合主辦，旨在提高人們對網絡安全的認識，並為所有人營造安全的數碼環境。

2025年2月11日，泰國舉辦2025年互聯網安全日活動（Safer Internet Day Thailand 2025，SIDTH 2025），旨在提高人們對網絡安全的認識，並為所有人營造安全的數碼環境。（泰國互聯網發展基金會Facebook）

中國新聞社引述朱拉隆功大學在活動期間發布的一項調查報告報道，在過去一年，多達3600萬泰國人成為網絡詐騙的目標，其中有1800萬人成為受害者。

泰國健康促進基金會主任蓬特博士（Dr Pongtep Wongwatchara-paiboon）指出，互聯網在泰國人生活中的影響力日益增強，因為在過去十年中，泰國互聯網普及率增長了三倍，達到了88%。他強調，數碼技能對於安全、負責地瀏覽互聯網至關重要。

聯合國兒童基金會泰國辦事處主任金敬順（Kyungsun Kim）強調，要加強政府機制保護兒童免受網絡侵害，她呼籲制定強而有力的政策和法律，並提高兒童和家庭的網絡安全意識。

中國男演員王星在泰國遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業嚴重受挫。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客春節期間前往泰國旅遊的信心。（泰國政府公關部Facebook）

泰國互聯網發展基金會常務董事斯里達（Srida Tanta-atipanit）對網絡賭博、電子煙和電信詐騙表示擔憂。她指出，這些現象已對青少年造成嚴重的精神傷害，泰國迫切需要制定預防性的法律並開展有效執法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

