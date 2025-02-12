泰國大學調查報告：去年1800萬國民遭網絡詐騙
撰文：聯合早報
出版：更新：
泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）發布的調查報告指，過去一年約3600萬名泰國人成為網絡詐騙的目標，其中1800萬名國民受騙成為受害者。
2月10日，泰國在曼谷朱拉隆功大學舉辦2025年互聯網安全日活動。活動由泰國健康促進基金會（Thai Health Promotion Foundation）和50個合作組織（包括泰國互聯網發展基金會（Internet Foundation for Thailand Development）、聯合國兒童基金會泰國分會（UNICEF Thailand）和朱拉隆功大學等）聯合主辦，旨在提高人們對網絡安全的認識，並為所有人營造安全的數碼環境。
中國新聞社引述朱拉隆功大學在活動期間發布的一項調查報告報道，在過去一年，多達3600萬泰國人成為網絡詐騙的目標，其中有1800萬人成為受害者。
泰國健康促進基金會主任蓬特博士（Dr Pongtep Wongwatchara-paiboon）指出，互聯網在泰國人生活中的影響力日益增強，因為在過去十年中，泰國互聯網普及率增長了三倍，達到了88%。他強調，數碼技能對於安全、負責地瀏覽互聯網至關重要。
聯合國兒童基金會泰國辦事處主任金敬順（Kyungsun Kim）強調，要加強政府機制保護兒童免受網絡侵害，她呼籲制定強而有力的政策和法律，並提高兒童和家庭的網絡安全意識。
泰國互聯網發展基金會常務董事斯里達（Srida Tanta-atipanit）對網絡賭博、電子煙和電信詐騙表示擔憂。她指出，這些現象已對青少年造成嚴重的精神傷害，泰國迫切需要制定預防性的法律並開展有效執法。
本文獲《聯合早報》授權轉載
憂曼谷被海水淹沒 建議遷都呵叻府 泰國下議院委員會反對泰國婆婆「死後40分鐘突復活」嚇呆家人 返老還童「變得像小孩」緬甸邊境民眾抗議斷電斷油 要求抵制泰國商品五名泰國人質被扣加沙逾一年 終獲釋回國與家人團聚