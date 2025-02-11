泰國婆婆「死後40分鐘突復活」嚇呆家人　返老還童「變得像小孩」

撰文：聯合新聞網
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泰國武里南府楠榮區一名85歲老婦人在2月5日晚間9時，被孫女發現沒有呼吸，無論如何呼喊都沒有反應。

事後家人認定老婦已經過世，並通知救援隊前來移送遺體，沒想到過了40分鐘，在準備移送時，老婦竟「死而復生」，直接坐了起來，讓眾人全看傻，事後老婦還能正常與人交談，不過性情卻大變。

泰國武里南府楠榮區一名85歲老婦被家人發現沒有呼吸，認定已過世，40分鐘後卻「死而復生」，性格還變得像小孩子一樣。（mgronline.com）

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據泰媒《khaosod》報道，在孫女發現老婦異狀後，家人們趕緊前來查看，並認定老婦已死亡，開始為她準備後事，通知救援隊來將遺體送往寺廟。

不料，就在老婦的遺體準備移送時，原本被認定死亡的老婦人，竟在死後40分鐘睜開眼睛，接着在眾人面前坐起身來。

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老婦醒來後告訴家人，自己是被一名僧侶送回來的，還與那名僧侶交談了一番，讓所有親友都震驚不已。

不過，老婦甦醒後的舉止與以往判若兩人，從原本的長者變得像個孩子般撒嬌，還吵著要吃糖果，讓人感到十分不可思議。

《khaosod》指出，老婦身材瘦小，身高只有112厘米，體重約15公斤，但意識清楚，目前仍能與人正常交談，令人嘖嘖稱奇。

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