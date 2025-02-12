OpenAI奧爾特曼：馬斯克提收購旨在搗亂　整輩子乏安全感令人同情

由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團2月10日表示，將出價974億美元（約7500億港元）收購目前控制OpenAI的非營利組織。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）11日重申，控制OpenAI的非營利組織不會出售，稱對方「目的為了擾亂我們」。他又嘲諷，馬斯克可能一生都缺乏安全感，「我同情他」。



2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

指馬斯克為競爭屢提訴訟及「其他瘋狂事情」

奧爾特曼在巴黎出席人工智能行動峰會（AI Action Summit）期間，接受路透社、彭博社等媒體採訪。對於馬斯克提出的收購方案，奧爾特曼說：「我無話可說，我的意思是，這太荒謬了。」他指出，馬斯克顯然是OpenAI的競爭對手，已為旗下xAI籌集大量資金，「這是他的一種伎倆，目的為了擾亂我們」 。

奧爾特曼稱，希望馬斯能透過推出更好的產品來競爭，但認為對方採取了很多其他策略、很多訴訟，還有各種其他瘋狂的事情。

當被問到當前AI領域鑑於競爭激烈，會否認為馬斯克的行動是基於對旗下xAI的不安時，奧爾特曼嘲諷稱，可能馬斯克一生都缺乏不安全感，對他表示同情，「我覺得他不是一個快樂的人。我確實同情他」。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

不擔心馬斯克特朗普密切

對於馬斯克與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關係親密，奧爾特曼稱他並不擔心，他只專注於如何改善技術。

奧爾特曼也重申，中國的DeepSeek是個很好的模型，但OpenAI對ChatGPT非常有信心，會盡力打造最好的技術，並將其向民眾普及。

馬斯克領導財團擬974億美元收購

《華爾街日報》於10日報道，馬斯克牽頭的財團擬出價974億美元收購OpenAI控制權。馬斯克的律師證實，已於10日向OpenAI董事會提交報價。馬斯克在聲明中稱，OpenAI是時候回歸曾經的開源和安全至上，其財團將確保這一點。

奧爾特曼隨後在X平台上發文拒絕說：「不用了謝謝，不過如果你願意的話我們可以花97.4億美元（約750億港元）收購Twitter。」

路透社報道，馬斯克此舉或加劇與奧爾特曼長期以來的緊張關係。馬斯克2015年與奧爾特曼共同創立OpenAI，但在公司發展起飛前離開，並於2023年創立了與之形成競爭的AI初創公司xAI。

去年8月，馬斯克起訴奧爾特曼等人，表示他們在推動AI發展的過程中將利潤置於公共利益之上，違反了合約條款。11月，他向美國地區法官申請初步禁令，阻止OpenAI轉變為營利組織。