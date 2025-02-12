耶倫等5名前財長投書《紐時》　指控馬斯克DOGE行動非法侵蝕民主

綜合美國媒體報道，耶倫（Janet Yellen）與薩默斯（Lawrence Summers）等五名美國前財長聯名投書《紐約時報》警告，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的財政部、與全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）近期的行動，是「對聯邦支付任意和反復無常的政治操控，該行為是非法的，並且會侵蝕美國的民主。」



耶倫（2021-2025年擔任財長）、雅各布・盧（Jacob Lew，2013-2017年任財長）、蓋特納（Timothy Geithner，2009-2013年任財長）、薩默斯（1999-2001年任財長）與魯賓（Robert Rubin，1995-1999年任財長）等五位民主黨籍前財長2月10日投書《紐約時報》指，「我們在財政部任內都曾面臨危機時刻，遭遇美國可能違約的風險，任何對於暫停國會授權付款的暗示，最終都將違反信任，成為某種形式的違約（default），我們一旦失去可信度，將難以重新贏回別人的信任」。

此前，由馬斯克領導的政府效率部想獲得財政部支付系統資訊的權限，從而評估美國聯邦政府支出的效率，希望削減效率不高的款項，但遭到聯邦法官頒布禁止令阻止。

由馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（DOGE）因旗下成員背景引發爭議。該小組由六名介乎19至24歲的軟件工程師組成。他們分別是Edward Coristine（首行左一）、Akash Bobba（首行中）、Ethan Shaortran（首行右一）、Luke Farritor（次行左一）、Gautier Cole Killian（次行中）和Gavin Kliger（次行右一）。（網上圖片）

五名前財長表示，美國的支付系統素來由一小群政治中立的終身公務員操作，但近來這個常規已被顛覆，無黨派的官員已被所謂「政府效率部」的政治人士入侵，其中一人還被任命為助理財政部長，而這個職位過去80年來都由公務員擔任，以確保財政部處理並支付聯邦資金時能夠保持政治中立，並維持公眾信心。

他們提到，財政部支付系統處理退稅、社會保障福利和殘疾津貼等，涉及大量個人與財務信息。正常情況下，處理這些數據的政府僱員都要接受培訓，並受到許多規定的約束，以確保數據不會被不當處理或洩漏。

耶倫（Janet Yellen，左一）、雅各布・盧（Jacob Lew，左二）、蓋特納（Timothy Geithner，中）、薩默斯（Lawrence Summers，右二）和魯賓（Robert Rubin，右一）等五名前財長聯名投書警告，特朗普政府的財政部與政府效率部近期的行動，是「對聯邦支付任意的政治操控，該行為是非法並且會侵蝕美國的民主。」（網絡圖片）

反觀政府效率部的成員，他們並未有受到同樣嚴格的道德標準約束，進入美國財政部支付系統，可能會引發個人資料外洩的風險。

5名前財長又提及：「在我們5人擔任財長共18年的任期內，我們從未被要求停止全額支付國會已安排的資金，從尼克遜（Richard Nixon）政府時期就從未有這類行政行動，當時最高法院一致判定，總統無權阻擋國會已授權的聯邦資金」。

2024年10月17日，美國紐約市，財長耶倫（Janet Yellen）在美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）發表講話。（Reuters）

耶倫等人表示，特朗普總統大可以尋求修改法律，並調整國會已安排的支出，「那麼就該修法，然後行政部門就會執行這些變動，財政部或政府的職責並非決定是否要履行、還是放棄國會已通過的承諾」。

五名前財長強調，「儘管重大資料私隱、網絡安全和國家安全威脅令人憂慮，但憲法問題或許更令人擔憂。我們採取聯名投書這個非常舉動，是因為我們對於任意和反覆無常的政治操控，對聯邦支付帶來的風險感到憂心，這種操控是非法的，同時也侵蝕我們的民主」。