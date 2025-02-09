美國法院頒令阻馬斯克DOGE取得財政部資料　下載副本須立即銷毀

英國媒體報道，美國一名聯邦法官2月8日頒令禁制由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）讀取財政部的重要支付系統，這些紀錄包括了敏感個人資料，譬如數以百萬美國人的社會安全號碼（social security number）與銀行帳號。



據路透社報道，紐約州總檢察長Letitia James等19名民主黨州總檢察長在紐約市的聯邦法院向特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提出訴訟後，聯邦地方法院法官Paul Engelmayer簽署初步禁制令，禁止特朗普政府向任何政治任命官員、特別政府員工與未被派駐到財政部的政府員工賦予讀取權限。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

據報道，19位州總檢察長指控特朗普政府允許由馬斯克領導團隊讀取財政部的中央支付系統，違反了聯邦法律。該支付系統處理退稅、社會安全津貼與退伍軍人津貼等，每年向美國民眾發放數萬億美元，系統同時儲存了大量美國民眾的個人和財務資訊。

Engelmayer法官還表示，任何被禁讀取敏感資訊的人士，都必須立即銷毀從財政部紀錄和系統下載的資料副本。初步禁制令指出，新政策存在「不可彌補危害」的風險，且提到「它呈現了敏感和機密資訊洩露的風險，並且加劇了涉及系統將比之前更易受到駭客攻擊的風險」。

2025年2月2日，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）被指控「接管」美國人事管理辦公室（Office of Personnel Management ，OPM）後，有民眾聚集在位於華盛頓的人事管理辦公室總部外抗議，示威者手持「制止馬斯克」的標語。（Reuters）

報道指，Engelmayer法官是由民主黨前總統奧巴馬（Barack Obama）委任的聯邦法官。他指出，各個州份的訴求「特別強烈」，驅使他接受總檢察長們的請求，採取緊急介入。Engelmayer法官之後會再對本案舉行聆訊，而另一名法官則會在2月14日就此案舉行聆訊。