特朗普下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員計劃　僅4類員工能倖免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（11日）簽署行政命令，要求聯邦政府各機構密切配合高級顧問馬斯克（Elon Musk）為聯邦政府裁員的計劃，以確認哪些政府僱員可以被解僱、哪些職能可以完全取消。



特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署命令前，馬斯克背着他4歲的兒子站在特朗普身旁，明確表示他正在領導特朗普政府的裁員工作。他說：「你不能擁有一個自治的聯邦官僚機構，你必須有一個對人民負責的政府。」

新命令要求政府機構每4名員工離職，不得僱用超過1名員工，並迫使各機構與馬斯克的政府效率部（DOGE）合作，以確定大規模裁員的情況，並確定哪些機構部門可以徹底取消。

馬斯克帶着4歲小兒子X Æ A-12（簡稱小X）出現在白宮橢圓形辦公室。（Reuters）

命令還免除了對國家安全、公共安全、執法和移民執法4類至關重要的員工的裁減。

不過，許多政府職員隸屬於工會，這意味着任何大規模的裁員必須遵守他們的集體談判協議；非工會的公務員也享有聯邦法律規定的工作保護。

此前，波士頓聯邦法官歐圖爾（George O'Toole Jr.）周一已擋下特朗普政府要求200萬名文職員工自願離職的命令。