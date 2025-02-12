澤連斯基稱若特朗普促成談判　願提出與俄羅斯交換領土

俄烏戰事本月底將迎3周年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，假如美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功促成烏克蘭與俄羅斯談判，他願意提出與俄羅斯交換領土。



在接受英國《衛報》訪問時，澤連斯基表示可以將目前由烏軍控制的俄羅斯邊境庫爾斯克地區，換取被俄軍控制的烏克蘭領土，惟他未有確定會提出換回哪一些領土，只強調所有領土對烏克蘭均非常重要。

澤連斯基重申，烏克蘭須獲得安全保證，而且必須有美國的參與，否則便不算真正的安全保障。他還指，協助烏克蘭保衛領土的國家，可以協助烏克蘭重建，會向美國企業提供利潤豐厚的重建和投資合約。 他也稱，向美國開放烏克蘭稀土資源對雙方都有利。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室與約旦國王阿卜杜拉二世（King Adullah）舉行會面。（Reuters）

針對特朗普近日多次表示，希望烏克蘭向美國提供稀土和其他礦物，以換取美國繼續提供援助。澤連斯基回應指，他早於去年9月與特朗普會面時，已經提出讓美國取得烏克蘭稀土等資源的計劃，他之後會提出更詳細的方案。他還稱，稀土資源落入俄羅斯手上，並可能與中國及伊朗等國家分享，不符合美國利益。

本周，澤連斯基將前往德國出席慕尼黑安全會議，期間會與美國副總統萬斯（JD Vance ）會晤，他亦表示正爭取與特朗普會晤，但暫時未有具體日期。